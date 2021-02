Hernán Casciari, escritor argentino: “La literatura es como una buena carne. No importa cómo la hagas, sino las ganas de cocinar y comensales con hambre”

Conocido como el creador de la editorial y revista Orsai, Hernán Casciari cuenta con 17 libros de cuentos publicados y tres premios literarios de renombre. Una pasión que comenzó con los blogs Diario de una mujer gorda y Diario de Letizia Ortiz, y que continuó con publicaciones en revistas, programas de radio y shows teatrales.

Actualmente, tiene un show en vivo que realiza en una sala de teatro con aforo reducido, que es transmitido a través de streaming a los hogares de sus seguidores. “No me aburrí, y eso es mucho decir para un año encerrado”, dice Hernán Casciari a Culto desde Buenos Aires.

Una reinvención ad hoc a los tiempos pandémicos que llaman a quedarse en casa aún con el proceso de vacunación en curso.

“Me gusta desconocer cómo hacer algo inicialmente y aprender. Me encanta esa parte. Por ejemplo esto que me pasó, del formato del streaming, que es un formato en sí mismo... Yo estaba tan acostumbrado al teatro, de estar solo con la audiencia. De pegar unos gritos o me movía y después me di cuenta que estaba solo en mi casa, que podía hablar más bajo. Que es un poco más íntimo. Y de a poco le vas encontrando el ritmo”, explica el autor de 49 años.

“Toda esa primera temporada de encontrarme con algo nuevo, me llena de satisfacción, me encanta aprender. Después cuando ya más o menos lo tienes claro, me encanta ponerle una impronta personal, que no salga igual que todos lo que hacen esto. Lo mismo con los shows, cada noche es diferente. Eso tiene que ver con no aburrirse. Con no poner nunca el piloto automático. Con involucrarse. Nunca hago una cosa igual que la otra”, añadió Casciari.

Una mutación constante que vive con orgullo, a pesar de elegir los clásicos latinoamericanos Borges, Cortázar y César Vallejo como lectura de cabecera. Casciari no reniega de sus inicios escribiendo historias en blogs, y está completamente abierto a los distintos formatos, porque está convencido de que la literatura no vive únicamente en las páginas de un libro o un sitio web.

“Imaginemos que la literatura es un pedazo de carne. Hay distintas formas de cocinar la carne, pasando por la cazuela, la olla, el horno... Son formas diferentes de prepararla y da lo mismo si es en la olla, la parrilla, microondas, o si es cazuela. Lo que importa son las ganas de cocinar y tener comensales con muchas ganas de comer. No le doy mucha importancia al formato”, expresa Casciani, quien además tiene un proyecto cinematográfico entre manos.

El argentino compró los derechos de La uruguaya, una novela de 2016 del también trasandino Pedro Mairal. Un libro que fascinó tanto a Casciani, que solo pensaba que debía ser convertida en película.

Tras adquirir los derechos, Casciani puso a la venta 6 mil abonos de 100 dólares cada uno con la meta de reunir un presupuesto de 600 mil dólares. Los abonos se agotaron.

“Vamos a estar todo el año haciendo de cero una película sin subsidios estatales sin nada, solamente entre nosotros, a ver cómo sale. Ese es el proyecto 2021”, dice el escritor, quien detalla que la pre-producción será a mediados de marzo y el rodaje en junio, con el estreno previsto para diciembre de este año.

-¿Qué es el éxito para ti?

-Levantarse en la mañana y saber que durante todo el día vas a hacer lo que se te antoja. No hay otra cosa. La libertad de poder decir “no” a los trabajos que no te gustan. La libertad de despertarte contento porque lo que tienes que hacer en la tarde te encanta. Eso es el éxito.

-Si tuvieras que dar consejo a una persona que quisiera ser escritor o escritora ¿Qué le dirías?

-Uno solo, que trate de generar comunidad, antes de empezar a hacer nada. Que se aleje de la industria del espectáculo y la cultura lo más que pueda. Ese es el único consejo que tengo para dar.

Nostalgias y tragedias

Mientras la pandemia puso en pausa las labores de unos, quitó el trabajo a otros, y cambió las rutinas de otros tantos, el escritor y editor argentino siguió haciendo lo que ya tenía en vista para 2020: planificar, producir y realizar shows en vivo y transmitirlos por streaming.

Parece extraño considerando que la emergencia sanitaria obligó a cerrar teatros y cines, y cancelar festivales y conciertos a nivel mundial. Una medida a la que Casciari se había adelantado.

“En Buenos Aires, la pandemia con confinamiento comenzó el 20 de marzo, y mi primer espectáculo en streaming fue el 21 de marzo. Exactamente un día después, ya teníamos todo armado y todo vendido. Porque ya sabíamos, más o menos cotejando con el reflejo europeo, que estaba a punto de pasarnos a nosotros también”.

Previo a la pandemia, Casciari dio un paso más, el de producir sus espectáculos de tal manera que el público pueda verlo también desde la comodidad de sus hogares. “Nostalgias” y “Tragedias” son sus dos funciones. La primera llegó a Chile el 12 de febrero, y la segunda será este 19 de febrero.

“Parece mentira que ya va ser un año de pandemia. Fue muy tranquilo, muy relajado, sin ansiedad. Por suerte pude seguir trabajando todo el año 2020 haciendo lo mismo que siempre, claro que en otro formato, en formato streaming. Pero al menos pude divertirme. Aprendiendo a utilizar este otro formato, más de cámara, de sonido, de iluminación, de tecnologías, nuevas y poderosas para poder transmitir a todo el mundo”, subraya en conversación con Culto.

Casciari orquestó el concepto de un panorama perfecto durante el confinamiento: la posibilidad de ver un show en vivo, a un precio accesible con delivery incluido. Una idea que surgió unos 10 días antes de su primer espectáculo. Cuando se vio obligado a suspender una gira por México y Norteamérica.

“Decidimos comprar unas cámaras y tuiteé en marzo: ‘Este es un mensaje para todos los gerentes de Rappi, Uber Eats, Globo y Pedidos Ya. Se me acaba de ocurrir una buena idea. El primero que me llame se la adjudica’, y me llamaron todos! Arreglé con el que más dinero le ofrecía a cada espectador. Así hicimos 50 streamings”, cuenta el autor.

Entonces, al adquirir la entrada para el show, tenían también un cupón de 10 dólares para pedir comida a domicilio. “Funcionó muy bien porque la gente todavía no estaba acostumbrada a no salir y esta era una propuesta muy divertida y muy económica. Ver un espectáculo en el sofá con un poco de comida, funcionó muy bien”.

“Nostalgias” y “Tragedias” son dos espectáculos en los que los cuentos de Hernán Casciari intervienen o se mezclan con música en vivo.

En el caso de “Nostalgias”, Cucuza Castiello acude con su piano y guitarra -”Son cuentos míos melancólicos y canciones que también te llevan hacia cierta nostalgia”-. Mientras que en “Tragedias”, actúa el cantautor Zambayonny -”Es un artista más argumental, o sea cuenta historias en sus canciones, más estilo Sabina. Elegimos hacer historias trágicas, tremendamente trágicas”-.

La estructura de la performance consiste en alternar cuentos con canciones -cuento, canción, cuento, canción-, y entre medio, Casciani interactúa con la audiencia en una sala de teatro al 50% de su capacidad.

Las entradas para Tragedias se pueden adquirir a través de Puntoticket.