Desenmascarando a Sia

El frío misterio

Cuando busca citas en aplicaciones publica imágenes a rostro descubierto. Si le preguntan a qué se dedica, se describe como escritora aunque, de vez en cuando, detalla “soy también una estrella pop llamada Sia”. Las razones para usar a los 45 años extravagantes pelucas ocultando su identidad, radican en un recelo a la fama como desestabilizador emocional, tras sufrir adicciones. “Fui cantante durante unos 10 u 11 años con un éxito mediocre, y fui alcohólica y drogadicta”, reveló en el Carpool Karaoke de James Corden en 2016. Cuando su álbum 1000 forms of fear (2014) llegó al número uno de Billboard con “Chandelier” como primer single, Furler decidió que no quería una exposición mediática basada en su imagen. “Entonces pensé ‘¿qué es lo que no existe en la música pop en este momento? Y era el misterio”.

“Chandelier” en Saturday Night Live con la característica peluca.

https://www.youtube.com/watch?v=8Hg_rIqOZHc

Uno de los pocos registros de Sia cantando a rostro descubierto.

https://youtu.be/dFJ_t-HMpk8

Yo te escribo

Entre 1996 y 2010 Sia tuvo una carrera musical primero como vocalista de la banda Crisp en Adelaida, su ciudad natal en Australia, luego en Londres y posteriormente Nueva York. Durante ese periodo grabó cinco álbumes en solitario con gran reconocimiento en su país, pero sin mayor relevancia en los principales mercados musicales. Se concentró entonces en componer y oficiar de instructor vocal para otras artistas de la élite del pop, incluyendo Christina Aguilera, Rihanna, Rita Ora, Katy Perry, Celine Dion, Jessie J, Beyoncé, Britney Spears, Kylie Minogue y Shakira, y figuras masculinas como Ne-Yo, Eminem y Maroon 5.

Diamonds de Rihanna es el mejor ejemplo de su talento como autora de hits.

https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs

Acá su propia versión de Diamonds.

https://www.youtube.com/watch?v=IlJi4xlJYPY

El lado oscuro del carrete

Ir de fiesta ha sido un leitmotiv histórico en el pop. “Rock and roll all nite” de Kiss, “Fight for your right to party” de Beastie Boys y “Get this party started” de Pink son clásicos sobre carrete y desbande. El primer gran hit de Sia, “Chandelier”, reflexiona sobre un estilo de vida fiestero -”voy a vivir como si el mañana no existiera”- y las culpas como parte de la resaca -”tengo que huir de esto, aquí viene la vergüenza”-.

Sia comenzó a beber en exceso a los 17 años y cayó en drogas más duras para lidiar con la muerte de su novio, atropellado en Londres en 1997. Instalada en la capital británica en un departamento con los amigos de su pareja fallecida, Sia inició una etapa de excesos agravada tras ser diagnosticada con trastorno bipolar. El tranquilizante Xanax y el analgésico opioide OxyContin se convirtieron en parte de su dieta.

La noche que escribió “Breathe me”, una canción sobre la ansiedad y sentirse vulnerable, incluida en el último capítulo del clásico de HBO Six feet under, ingirió 22 valiums y una botella de vodka. En 2010 se encerró en una habitación de hotel, dejó una nota suicida, y se tomó todas las pastillas que tenía. Apenas recuperada del incidente, inició un programa de desintoxicación.

De todas formas, el alcohol todavía es tema en sus letras. Acá “Ho ho ho”, de su excelente álbum Everyday is Christmas (2017), un recetario para emborracharse con los amigos en Navidad.

https://www.youtube.com/watch?v=MGanJGGVSrw

Power trio

La vio en Dance moms, el reality de bailarinas infantiles con mamás sobregiradas, donde era alumna estrella a los ocho años, y quedó cautivada. Maddie Ziegler (18) protagoniza desde 2014 los videos y presentaciones televisivas de Sia, convertida en una especie de alter ego. Ziegler es una estrella multifacética. Además de la danza es modelo, personalidad televisiva, autora (con 14 años publicó sus precoces memorias), actriz e influencer, con 13 millones de seguidores en Instagram.

En 2015 protagonizó junto a Shia LaBeouf el video de “Elastic heart”, convirtiéndose en un fenómeno viral que hoy rebasa el billón de visitas en Youtube.

LaBeouf estaba considerado como uno de los protagonistas de Music (2021), la película dirigida por Sia que ha generado polémica y duras críticas por la manera que retrata el autismo, pero su personaje fue reescrito y terminó interpretado por Kate Hudson.

En diciembre pasado Sia tildó de “mentiroso patológico” a LaBeouf, tras las acusaciones de abuso sexual y maltratos de la cantante británica FKA Twigs hacia el actor. Sia sostuvo un amorío con Shia sin saber que estaba casado con la actriz Mia Goth, y que además estaba involucrado con FKA Twigs.

Maddie Ziegler y Shia LaBeouf en “Elastic Heart”

https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es

Maddie Ziegler la rompe en Instagram

https://www.instagram.com/p/CH6FfRJh2wK/?utm_source=ig_embed

Quiso aportar y cooperó

“No tienes ni puta idea”, tuiteó Sia en respuesta a un usuario que criticó Music, su debut como cineasta, un filme musical sobre una chica autista (Maddie Ziegler) que queda bajo el cuidado de su hermana traficante de drogas en rehabilitación, el papel de Kate Hudson. El retrato de la condición y el hecho de que Ziegler es una persona normal fueron mal recibidos en redes sociales. A la crítica especializada tampoco le gustó. Music registra la calificación más baja del último mes en el sitio Metacritic con apenas 23 puntos en un máximo de 100, concentrando demoledoras sentencias.

“Un drama despreciable”. The New York Times.

“Ofensiva en su representación del autismo -y dolorosamente errónea en prácticamente todos los aspectos- Music es un proyecto vanidoso que pide ser rechazado”. Rotten Tomatoes.

“¿Llevaba Sia una peluca de dos tonos delante de la cara mientras dirigía “Music”?”. New York Post.

Ziegler, que filmó la película a los 14 años, dijo haberse inspirado en la celebrada caracterización autista de Leonardo Di Caprio en “¿A quién ama Gilbert Grape?” (1993), y mirando videos en Youtube de personas bajo la condición. “Sabía que la gente iba a amar Music o a odiarla”, declaró a The Independent. En el mismo artículo se observa que “Ziegler podría no haber sido la mejor elección para el papel”.

A pesar del rechazo en los tribunales de las RRSS y las malas reseñas, Music postuló en los recientes Globos de Oro a mejor película en la categoría comedia o musical, y Kate Hudson como mejor actriz. Así también hubo 50 mil firmas virtuales para sacarla de competencia.

Sia, tal como predijo su ex manager Tim Clark, “se enfadará increíblemente o volverá a encerrarse en sí misma y se retirará”. Tras maldecir a sus detractores en Twitter, pidió disculpas. “Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia”. Acto seguido cerró su cuenta.

LSD y otras yerbas

Parte de la identidad de Sia radica en la imagen pero el eje insoslayable es su voz extraordinaria, reconocible al instante, pop a la vena con una dosis de emotividad sobrecogedora por sobre la acrobacia, una propuesta musical urdida en torno a su registro. “Es capaz de cantar melismas complejos con gran agilidad (...) adaptarse a diferentes géneros en el campo del pop, como el disco, el pop/rock y el EDM”, describe el sitio criticofmusic.

A pesar de lo vapuleada que ha sido Music, la banda sonora está a la altura de 1000 Forms of fear y This is acting (2016), los álbumes que catapultaron su estrellato. Además de los discos solistas y la composición para otras estrellas, Sia participa de proyectos como el súper grupo LSD junto al rapero Labrinth y Diplo. Sia y el DJ estadounidense son amigos, tanto que la cantante confesó que le pidió tener sexo sin compromisos, argumentando que no tiene tiempo para una relación tras adoptar a dos chicos de 18 años.

Muestra de su rango vocal

https://www.youtube.com/watch?v=gcDvWaNakx8

Mejores momentos en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=bltLjnMw9bA

El single Genius de LSD

https://www.youtube.com/watch?v=HhoATZ1Imtw

Sia cantando como Lorde en el episodio The Cissy (2014) de South Park

https://www.youtube.com/watch?v=AkMJ5GSC37g