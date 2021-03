Godzilla vs. Kong reanima a Hollywood a un año del golpe de la pandemia

Tras un arranque tibio, con una cartelera compuesta de películas de 2020 que no terminaron de entusiasmar a los espectadores que pudieron acercarse por primera vez después de casi un año de ausencia, las salas de cine chilenas advertían que entre mediados y fines de marzo podían arribar títulos frescos que protagonizaran un real repunte en las cifras.

El curso de la crisis en el país, sin embargo, determinó algo completamente distinto y desde hace algunas semanas los complejos locales están cerrados y el calendario de estrenos completamente en suspenso, incluyendo el postergado desembarco de Mujer Maravilla 1984.

Esa misma suerte corrió la superproducción Godzilla vs. Kong, que no se verá en Chile hasta nuevo aviso, pese a que llegó a estar fijada primero para fines de marzo y luego para mediados de abril. En cambio, en el extranjero, la cinta sobre el enfrentamiento entre los dos legendarios monstruos se erige como el título de Hollywood con mejores números desde el inicio de la pandemia. Toda una inyección de ánimo a la deprimida pantalla grande.

En su primer fin de semana en cartelera, la película dirigida por Adam Wingard se alzó con un total de US$ 123,1 millones repartidos en 38 mercados. Una recaudación que no incluye a Estados Unidos (donde se lanza este miércoles 31) y que está encabezada por el sólido arranque del filme en China. En las salas del gigante asiático consiguió US$ 69,2 millones, el mejor debut de una producción hollywoodense en el país desde Frozen II.

Cuarta parte del llamado MonsterVerse –que suma a Godzilla (2014), Kong: La Isla Calavera (2017) y Godzilla II: El rey de los monstruos (2019)–, la cinta luce como el salvavidas que la industria norteamericana llevaba esperando desde al menos agosto.

“Después de un año de cines cerrados y luego reabiertos en los que a los espectadores chinos les importó un carajo películas de Hollywood como Mulán, Sonic, la película y Mujer Maravilla 1984, la mezcla de monstruos de Adam Wingard fue el abridor que Hollywood necesitaba”, planteó Forbes, asegurando que su estreno “ahora se ve como un triunfo que salvó a la industria”.

Mientras el filme ya arribó a las pantallas de países como México, Rusia, Australia y Argentina, en Estados Unidos el debut del blockbuster se da justo a semanas de que reabrieran una parte importante de las salas en Nueva York y Los Angeles, urbes cruciales para la recaudación en taquilla. De hecho, este lunes 29 el director del largometraje llegó junto a los otros cineastas detrás del MonsterVerse para levantar la cortina del mítico Teatro Chino de Los Angeles, corazón de Hollywood y el cine.

Aunque su lanzamiento norteamericano tiene un matiz no menor: es en simultáneo con la plataforma HBO Max, tal como definió WarnerMedia con todas sus cintas para 2021. Una estrategia que no se ha confirmado si se replicará tal cual en Chile y Latinoamérica, donde el servicio de streaming estará disponible desde fines de junio, según informó la compañía en un comunicado.

Protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, la película fue recibida mayoritariamente con críticas favorables. “Sirve como un recordatorio de por qué la experiencia de la pantalla grande nunca desaparecerá”, argumentó The Guardian en su crítica.

Los siguientes grandes títulos que podrían seguirle los pasos a Godzilla vs. Kong son Mortal Kombat, Cruella, Un lugar en silencio, parte II, En el barrio y Rápidos y furiosos 9. Aunque, como la industria ha tenido que acostumbrarse desde hace un año, dependerá del avance de la pandemia.