Princesa Alba y su nuevo single: “Quiero romperla, se lo debo a mis fans”

Si acaso hay un imaginario recurrente en la música urbana, es el de los autos, y Princesa Alba, o Trinidad Riveros Inostroza (24), lo tomó para componer -junto con el productor argentino Nico Cotton- el single Acelero. Con ruidos de motores al inicio, da paso a un movido reggetón. “Acelero / no tengo freno / súbete / que yo no espero”, dice el pegadizo coro. Aunque eso sí, Riveros aclara entre risas “yo no manejo”.

Acelero, es el primer adelanto de su esperado álbum debut, con fecha para el primer semestre de este 2021. El cual trabajó durante dos años, con la mano de cuatro productores: Nico Cotton, el chileno Pablo Stipicic, el trasandino Evlay, y el español Alizzz.

“Tiene una letra poco pretenciosa, y es como disfrutar el momento no más. Es una típica canción reggetón. Me tomé libertades estéticas en cuanto a sonido y en cuanto a jugar con las melodías”, dice Princesa Alba al teléfono con Culto.

El tema fue grabado en 2020 cuando la situación de la pandemia en nuestro país dio cierto respiro a fines de año, y eso permitió que Riveros cruzara la cordillera para arribar al estudio de Cotton.

Princesa Alba señala que el synth pop fue una referencia importante para Acelero. “Sacamos unos samplers de Chromatics, Ladytron y salió este reggetón súper extraño, pero muy mainstream, entonces me gusta harto”, acota.

Princesa Alba. Foto: Paola Velásquez.

¿Que tan importante para ti es sacar un disco siendo que en general los artistas del género urbano trabajan en base al single?

Es una pregunta que también me hice yo hartas veces. Antes, era independiente, sin sello, y se me hacía más fácil usar mi modelo de trabajo en base a singles. Para eso no necesitai un presupuesto tan grande, ni tampoco un equipo tan grande porque lo podía sacar yo misma haciéndolas todas. Creo que era más por un tema presupuestario.

Hacer un álbum significa hilar todo un concepto, cosa que con los singles era distinto, porque con cada single proponía una estética distinta. Ahora la industria toma a los singles como un disco. Y como soy bien efectista e histriónica, me gustaba harto el tema de los singles. Igual había sacado un mixtape, pero esta cuestión de singles cada tres meses por goteo, yo creo que ya tenía a mis fans aburridos.

Y te pilló la pandemia mientras hacías el disco...

Sí, ya trabajando el disco me pilló el coronavirus, y cuando no tenis una multinacional apoyándote en pandemia está difícil. Igual fue bacán, ya va a salir a la luz, fue caleta de trabajo y estoy muy contenta.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Nico Cotton?, un productor que ha sido tres veces nominado al Grammy.

Es mi segunda vez con un productor internacional, anteriormente fue con Alizzz. Aunque cada productor es un universo en sí mismo, cada uno tiene su manera de trabajar, sus mañas, maneras de componer. Con Nico empezamos a trabajar en un beat, y una vez hecho, yo le digo –a él y a todos mis productores– ‘me voy un rato afuera’. Ahí hago la melodía en el celu y de ahí vamos depurando. Eso es porque como partí en mi pieza, el grueso tengo que hacerlo sola. El resto fue comer carne y comer pizza (ríe), aprovechando las bondades de Argentina.

La mujer tras “Ya no quieres quererme” agrega: “La idea es encontrar algo bien alejado de lo que hago. Si hago un reggetón, no voy a escuchar reggetón, como en Acelero, que tiene influencias de synth pop. Y en el disco meto bossa nova, y un reggetón electroclash (ríe)”.

Princesa Alba. Foto: Paola Velásquez.

“Es el proyecto más importante de mi vida”

“Acelero / no tengo freno”, de alguna forma es una metáfora de lo que está ocurriendo en la carrera de Princesa Alba. El tema no solo marca su debut en largaduración, también el inicio de la relación con el sello nacional Quemasucabeza, la casa disquera que hoy reúne nombres baluartes del pop chileno como Gianluca, Bronko Yotte o Pedropiedra, y fue el sello histórico de Gepe antes de que firmara con la multinacional Sony. Por supuesto, la solista lo considera un avance importante en su carrera.

“Es la primera vez que estoy con un sello. Yo crecí escuchando Alex y Daniel, Gepe, la [Javiera] Mena. La mayoría de esa nueva era del pop chileno estaba editada por Quemasucabeza, y era súper fan del sello. Siempre iba a las tocatas que hacían, sé muy bien la importancia que tienen dentro de la escena musical chilena, y me encanta el equipo humano que hay”, señala Riveros. Aunque la relación venía de tiempo antes, puesto que la cantante venía trabajando junto a Armónica, el Booking & Managment de la disquera fundada por Rodrigo Santis.

¿Qué aspiraciones tienes de acá en adelante para tu carrera?

Quiero sacar adelante este primer disco, quiero romperla, se lo debo a mis fans. Creo que es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora, y después -si la pandemia me lo permite- quiero salir a promocionarlo a España, que nunca he ido; volver a México; me encantaría ir a Perú, recorrer Latinoamérica. Me carga Estados Unidos, pero igual iría (ríe). Me gustaría ir al Coachella.

¿Y en Chile? estabas confirmada como parte del cartel del Lollapalooza 2020 que se postergó por la pandemia...

Ya teníamos show listo, todo montado, no se pudo hacer, y no sabemos cuándo va a poder. Me gustaría ir al Festival de Viña, aunque como mi carrera se truncó por pandemia, puede haber logrado ir a los festivales que van antes, como Olmué, Talca o La Serena. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, yo creo que a muchos artistas les va a pasar eso, que en pandemia desarrollaron harto su carrera y de repente se van a saltar escalones claves, y van a subir del primer al sexto piso de una, y espero que a mí me pase.

Princesa Alba. Foto: Paola Velásquez.

Más pop que urbana

¿Como ves a la generación de música urbana actual?

Súper contenta de que les esté yendo bien. Aunque la verdad es que yo tampoco me he sentido muy urbana, para mí, lo que hago es pop; y yo no escucho mucho trap ni reggetón (ríe). Pero los sigo, y estoy pendiente. Creo que se marca un antes y un después entre las generaciones. Mi generación está marcada por DrefQuila, Paloma Mami, Pablo Chill-E, Gialuca, Polimá Westcoast y por mí; ahora hay una escena totalmente diferente marcada por el Ak4:20, por el Kidd Tetoon, que son un poco más chicos, pero se nota harto la diferencia de sonido, los master están más buenos. Partieron desde otro lugar, nosotros masterizábamos las canciones en el mismo Ableton, entonces la calidad de producción está mejor.

Algunos de ellos que estabas mencionando, como Kidd Tetoon, Pablo Chill-E, más Camila Gallardo, han estado en la polémica porque han sido detenidos por no cumplir la normativa sanitaria. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido con ellos?

Lo de carretear y esas cosas está mal, y obviamente tenemos que seguir cuidándonos para que podamos volver pronto a la normalidad, a los escenarios y que todos podamos volver a tener pega. Ahora, creo que existe un vacío importante, porque las grabaciones de teleseries de los canales pueden hacerse todos los días, pero nosotros no podemos pedir un permiso extraordinario para poder grabar un videoclip y seguir nuestra carrera. Eso es un poco injusto, ahí creo que el ministerio de Cultura debiera moverse para conseguir unos permisos extraordinarios o lograr algo con la Seremi.

Acelero estará disponible en las plataformas Spotify, iTunes y Deezer a contar de este jueves 6 de mayo a partir de las 20.00 horas.