Protagonista mapuche, conspiraciones y acción: Amazon confirma su primera saga de películas en Chile

Con dos tandas de episodios estrenadas en 2011 y 2013, Prófugos se convirtió en el primer proyecto regional de Fábula, una trama de acción cien por ciento chilena que se vio por HBO en Latinoamérica. Si bien contó con una buena recepción, el canal no dio luz verde a un tercera parte y pasó casi una década hasta que la productora de los hermanos Larraín volvió a ejercitar el músculo del thriller en una historia: la serie La jauría, que está por completar el rodaje de su segunda temporada, con Amazon Prime Video repitiendo como socio principal.

Junto a esa misma plataforma de streaming la compañía chilena detrás de Jackie y Una mujer fantástica se une en una nueva producción que se inscribe en el género de la adrenalina y los disparos. Titulado Sayen, el proyecto será una trilogía de películas que llevarán la marca Amazon Original y que reúne ingredientes locales y también globales.

Su protagonista –que le da nombre a la saga– será una mujer mapuche que se entera de una conspiración que lidera una corporación que arrasa con las tierras de sus ancestros y con los ecosistemas en distintos puntos de Latinoamérica. Convertida en heroína, la joven perseguirá justicia y salvar el legado de su familia.

Quizás por lo poco usual que resulta un largometraje de acción en Chile (con permiso de Ernesto Díaz Espinoza, el más consistente, desde Kiltro), Fábula fue hasta Estados Unidos para reclutar a un experto en el género que también tiene raíces chilenas. El director Alexander Witt (Santiago, 1952) se hará cargo de la franquicia, avalado por una trayectoria que incluye filmes como Gladiador, la primera Piratas del Caribe, X-Men: Primera generación y Avengers: Infinity War.

Su labor más habitual es la de dirección de la segunda unidad de las cintas de estudio, pero en esta oportunidad será el director de la trilogía, marcando su segunda experiencia a la cabeza de una película, después de Resident evil: Apocalipsis (2004).

Si bien ha trabajado en cuatro filmes de la saga James Bond (desde Casino Royale hasta la aún inédita Sin tiempo para morir), Witt no participó en Quantum of Solace, que se grabó en el norte en 2008. De modo que Sayen es su primera película en Chile, país que no ha dejado de visitar y en el que ya había manifestado le interesaba filmar.

Witt definió a la franquicia que rodará como “una carta de amor a Chile, que abarca temas universales, con una mujer protagónica en un género que es mi especialidad”, según compartió en un comunicado.

Luego de haber colaborado a la par con estrellas como Kevin Costner y Milla Jovovich, Witt dirigirá a una actriz chilena que la producción aún debe definir a través de casting. El perfil que se busca es el de una joven de origen mapuche o de pueblos originarios que pueda encabezar la trilogía, un proyecto que por presupuesto y complejidad técnica está muy por sobre el rango de las producciones en Chile.

“Producir un thriller de acción como Sayen es una tremenda oportunidad de mostrar nuestra cultura, nuestra geografía y nuestros colores. Tomamos el reto con gran responsabilidad, confiados de que representa un nuevo paso para nuestra industria, que está involucrada en todos los niveles de la producción”, señaló Juan de Dios Larraín, CEO de Fábula y productor ejecutivo.

Mientras definen las piezas clave de la primera trilogía chilena del streaming, la productora también cierra detalles para iniciar el rodaje de otro proyecto en que son pioneros: la primera serie local con Netflix. Bajo el título 42 días en la oscuridad, la historia será un thriller policial inspirado en el caso Haeger y cuenta con tres actrices ya confirmadas (Claudia Di Girolamo, Aline Kuppenheim y Gloria Münchmeyer). Antes, en 2019, la compañía estrenó el primer largometraje chileno en el streaming, Nadie sabe que estoy aquí, también con Netflix.