“Isn’t everyone”: escucha la canción que une a Nine Inch Nails y Health

Las bandas Health y Nine Inch Nails acaban de anunciar el estreno de una canción conjunta llamada “Isn’t everyone”. Ambas bandas produjeron el sencillo, que fue mezclado por Atticus Ross.

“Es el puto Nine Inch Nails. Eso habla por sí mismo. No necesitas una cita inteligente para encapsularlo”, dijeron los integrantes de Health al respecto.

Jake Duzsik y Mike Famiglietti, de Health, quienes telonearon a Nine Inch Nails en el pasado, revelaron que esta colaboración surgió de parte del material incluido en su recopilatorio DISCO4:: PART I.

Aprovechando la cuarentena, los dos músicos le mandaron el material a Trent Reznor por e-mail, para ver si quería colaborar con ellos.

“Llevaba mucho tiempo sin saber nada de él, pero sabía que si le enviaba un email y estaba ocupado, una de dos: o continuaría ocupado y no me contestaría, o me respondería con “estoy ocupado”, comentó Duzsik.

“Creo que en el momento en que se escribió, parte de la razón por la que queríamos que saliera tan rápido, es que siendo un estadounidense en Estados Unidos, estábamos en medio de Trumpocolypse y George Floyd, por lo que hay algunos mensajes bastante conmovedores relacionados a esa experiencia específica”, agregó Duzsik en declaraciones recogidas por Rolling Stone. “Y mi versión de las letras es un poco más abstracta, que es la forma en que escribo. Hay un poco de ying y yang. Estamos muy orgullosos de cómo salió “.

Escucha el single a continuación.