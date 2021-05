Raúl Zurita: “Ahora se nota la absoluta ausencia y la falta de Dios”

Hace 2 horas

El poeta chileno intentó recientemente dibujar unas frases en la noche de la Ciudad de México, pero la iniciativa no prosperó porque no se le otorgaron los permisos, según cuenta en conversación con Culto. Los versos hablan de lo ausente, lo cual cobra un sentido especial en pandemia. No es primera vez que el vate intentar escribir poesía en ciertos territorios.