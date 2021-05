Star+: la plataforma adulta de Disney retrasa su estreno en Chile para agosto

El panorama del streaming se amplía pero también sufre cambios. HBO Max se transformará en junio en un nuevo competidor disponible en Latinoamérica, con un catálogo que incluirá a Harry Potter, El Señor de los Anillos, Friends (con su especial de reunión) y las series de HBO, además de títulos originales del servicio.

En un comienzo, para el mismo mes estaba fijado el desembarco de Star+, la plataforma con énfasis adulto de Disney, que únicamente a Sudamérica arribará como un servicio no alojado dentro de Disney+ (como en Europa).

Este viernes la compañía anunció fecha para el lanzamiento en Chile de su streaming no orientado al público infantil. Star+ se estrenará el martes 31 de agosto, demorando en dos meses su debut en la región, comunicado previamente en distintas instancias del conglomerado.

Luego de otorgarle día a su llegada, la plataforma detalló la mayor parte de su catálogo. Los Simpson estará presente con todas sus temporadas (en Disney+ sólo tenía un par), al igual que The walking dead, This is us, American horror Story, Outlander, Futurama, Family guy, Mayans M.C., Pose, Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T., The resident, American dad!, Bob´s Burgers y Duncanville. Otras series que se podrán ver son Lost, Grey´s anatomy, 24, Homeland, Modern family, How I met your mother, The X Files y Prison Break.

Gran ganadora de la última edición de los Oscar, Nomadland encabeza las películas del catálogo, junto a las sagas Alien, Duro de matar, Deadpool, El planeta de los simios y Búsqueda implacable. También se menciona a Bohemian Rhapsody, Judy, Logan, Jojo rabbit, El diablo viste a la moda y The empty man.

La oferta de Star+ en territorio latinoamericano también incorporará deportes, marcando una de las principales novedades dentro del ámbito del streaming. “Estrenos de series, comedias animadas, películas, producciones originales y deportes en vivo de ESPN cuando quieras, donde quieras”, es la promesa que hoy liberó la plataforma.

Ese contenido deportivo incluirá “una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo de CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, así como competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes”, señalan.

En diálogo con Culto a inicios de año, Gonzalo Fiure, Vicepresidente Senior de Entretenimiento General, DMED Latin America, llamaba al servicio una “expresión digital de todos los contenidos” de los canales Star, el nuevo nombre que recibieron las señales Fox en febrero.