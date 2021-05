Juntos una vez más: el especial de Friends llegará en junio a Chile

Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Chandler y Monica están de vuelta. Luego de celebrar durante 2019 los 25 años desde el comienzo de su emisión, Friends ya tiene fecha para el lanzamiento de su especial de reunión, el primero que concretan desde su despedida, en mayo de 2004.

El reencuentro llevará por título The one where they get back together (Donde vuelven a estar juntos) y es un título exclusivo de HBO Max, la plataforma que agrupa producciones de HBO, TNT, Warner Bros. y otras marcas del conglomerado WarnerMedia.

Bajo ese rótulo, el especial se estrenará el 27 de mayo en Estados Unidos, único lugar que actualmente tiene disponible el servicio de streaming. En Chile y Latinoamérica, el retorno de Friends se podrá ver a partir de junio, en la fecha en específico que HBO Max defina su arribo a la región.

Por mientras, este es el primer adelanto de la producción: