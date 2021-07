Mi disco favorito: Someone new de Helena Deland | por Natisú

El disco que he estado escuchando harto últimamente y que es mi favorito en este momento es Someone new de Helena Deland. Me gusta harto porque la producción musical es bastante simple y eso hace entrever las canciones en un estado más puro. Siento que es algo que últimamente no se está dando tanto, es más difícil de encontrar en el pop contemporáneo, donde las producciones musicales son un poco sobrecargadas y siempre con beats o cosas electrónicas. Pero este disco no tiene nada de eso y me llama la atención.

Me recuerda a algunas cosas de Radiohead, de Portishead, pero siendo algo mucho más indie, más alternativo, a ratos folk con un sonido casi rockero pero sin ser rockero, casi lo-fi pero sin ser lo-fi, con armonías muy hermosas y giros inesperados. Además, la voz de ella es hermosa y las letras son súper buenas.

* La compositora, cantante y productora Natisú (Natalia Suazo) se convirtió recientemente en la primera mujer ganadora del Premio Pulsar en la categoría Mejor Productor/a Musical, gracias a su trabajo junto a proyectos como Yorka, Benjamín Walker, Malú Mora e Hija de Vecino. Además de gestora de ciclos de música alternativa, conductora de Armar y desarmar (en las plataformas de Ruidosa Fest) e integrante de redes de trabajadoras de la música de mujeres y disidencias, Suazo desarrolla hace más de una década una carrera solista y prepara su tercer LP. El más reciente adelanto de ese trabajo es Amores, cuyo videoclip - a cargo de la fotógrafa Val Palavecino- ya está disponible en plataformas.