Paula Rivas lanza single junto al líder de Santaferia: “Quiero seguir abriendo camino en la cumbia como figura femenina”

Con cuatro discos editados y cifras de reproducciones en plataformas digitales que se duplicaron durante la pandemia, Paula Rivas trabaja en un nuevo paso en su carrera, que durante los últimos años la ha posicionado entre los referentes de la música tropical en Chile.

Así, el viernes pasado, la llamada “Reina de la cumbia chilena” presentó No me olvidarás, tema de desamor que según la cantante y compositora habla de las relaciones tóxicas así como de la poca valoración de la mujer en ese tipo de relaciones. Un single cuya producción musical y coautoría estuvo a cargo del reconocido cantante del grupo Santaferia, Pollo González, y que funciona como anticipo del próximo álbum de la artista, Mariposa, que lanzará durante este año.

“Queríamos un refresh en lo que veníamos trabajando en los discos anteriores y le hicimos caso a la intuición. Incluimos sonoridades y patrones rítmicos con raíces mas folclóricas, más nortino. Es por eso que en la instrumentación de este single están presentes, por ejemplo, la zampoña y el charango”, cuenta Rivas sobre el sencillo, cuyo video se grabó en el altiplano chileno -en sintonía con la sonoridad del tema- y con la participación de la danza folclórica del caporal a cargo de Uma Moxa de Alto Hospicio.

“Trabajar con el Pollo era precisamente esas ganas de tener una nueva sonoridad sin dejar de lado la línea que traemos hace ya cuatro discos, que es la cumbia romántica. Mantenemos el acordeón y los brass que son tan presentes en mis canciones pero con atisbos de la nueva cumbia chilena, que es donde Pollo ha transitado musicalmente. Creemos que ambos lenguajes se potenciaron mucho en esta producción, tal como ha sido en las colaboraciones en vivo que hemos realizado y que tienen excelente recepción en Spotify y Youtube”, explica la solista.

Sobre el título que escogió para su quinta producción, sucesora de Paula Rivas (2013), Tributo (2015), Empoderada (2017) e Invencible (2020), la cantante explica: “Tiene el significado de la metamorfosis y maduración que he tenido en mis 10 años de carrera desde que comencé con mi primer single. Este cambio como artista hemos tratado de traspasarlo también a lo musical. Con respecto a las expectativas, solamente que a la gente le guste y seguir abriendo camino en la cumbia como figura femenina, que no ha dejado de ser durísimo, aunque hoy en día me siento más segura de apropiarme de los espacios que han sido esquivos, con trabajo y constancia”.

Las metas que se traza Rivas, en cualquier caso, trascienden a su próximo álbum y a las fronteras nacionales. “Yo quiero ser la primera cumbiera de Chile, pero también es un sueño trascender y cruzar fronteras a nivel latinoamericano y llegar a los Latin Grammy, creo que es posible llegar allí y cada vez lo siento más cerca”, cuenta.

Mariposa incluirá diez canciones, todas originales, incluyendo un próximo adelanto con el cantante argentino Rodrigo Tapari, exvocalista del grupo Ráfaga.