Paul McCartney se quita 50 años de encima junto a Beck en uno de los videoclips del año

Paul McCartney se las sigue arreglando para multiplicarse, desafiar el paso de los años y viajar por el tiempo. Y mientras aparece en pantalla junto al productor Rick Rubin en McCartney 3, 2, 1, un celebrado documental disponible por estos días en la plataforma Hulu en Estados Unidos -aún sin fecha de estreno oficial en Chile- donde repasa su carrera y sus decisiones artísticas del pasado, el músico de 79 años protagoniza uno de los videoclips más originales y sorprendentes de la temporada.

Se trata del clip de Find my way, pieza liberada hoy en las redes que acompaña la versión del estadounidense Beck para la canción de mismo nombre, publicada en McCartney III Imagined, una colección de covers y remixes de los temas del último álbum del británico, McCartney III.

En el video, dirigido por Andrew Donoho, el ex Beatle hace más literal que nunca la idea de viajar en el tiempo y gracias a la magia digital y a la tecnología conocida como “deepfake”, rejuvenece cerca de 50 años para aparecer con un look similar al de sus días inmediatamente posteriores al fin de los Fab Four.

La canción tampoco deja de ser interesante, con Beck transformando la pieza original en una apuesta más cargada al disco y al funk, que musicaliza los pasos de baile de un joven McCartney mientras pasea frente a la cámara por las puertas y pasillos de un sicodélico y onírico hotel (atención, además, con el final del video).

El clip de Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) fue coproducido por Hyperreal Digital, compañía que se especializa en la creación de avatares digitales hiperrealistas. “La tecnología para reducir la edad de los talentos y hacer que se desenvuelvan en entornos creativos como este se ha desarrollado mucho y funciona, incluso, con una de las caras más reconocibles del mundo”, dijo el director ejecutivo de Hyperreal, Remington Scott, sobre la tecnología utilizada en el video.

Mira aquí el videoclip de Find my way.