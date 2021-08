Álvaro Henríquez: “La Yein Fonda sigue a pesar que llueva, tiemble o relampaguee”

La última vez que Alvaro Henríquez se colgó la guitarra, se acercó al micrófono y cantó ante el público fue a fines de noviembre de 2020. Dentro de su rubro, donde la mayoría de sus colegas lleva un año y medio o más fuera de los conciertos, el músico penquista es casi un afortunado. Pero ya han pasado nueve largos meses desde esa breve experiencia junto a Los Tres, con un par de shows con público presencial en las terrazas del Movistar Arena, y esta tarde Henríquez decidió que era momento de volver a subirse a un escenario.

Lo hizo en un estudio de TVN con aforo limitado y acompañado por amigos y colaboradores históricos de la música local, como Juanita Parra de Los Jaivas, Joselo Osses y María Esther Zamora. Frente a una reducida audiencia de no más de 30 personas -entre técnicos, productores y periodistas y camarógrafos de prensa-, cantó tres cuecas para dar el puntapié inicial de la edición 2021 de su clásica Yein Fonda, el proyecto que creó hace 25 años con una mítica versión inaugural en Plaza Ñuñoa y que en septiembre tendrá su segunda edición virtual consecutiva, producto de la pandemia y de lo que él llama la “falta de claridad” y “confusión” de las autoridades a cargo de los permisos para montar eventos.

Los Jaivas, Illapu, Santaferia, Pedropiedra, Tommy Rey, Los Viking’s 5, la misma María Esther Zamora y Joe Vasconcellos -en su debut en el evento- serán los encargados de acompañar a Los Tres durante tres jornadas de “cueca, cumbia y rock n’ roll”, como reza el afiche del espectáculo devenido en transmisión virtual y fijado para el próximo 16, 17 y 18 de septiembre (entradas en Passline), sin público y realizado desde el estudio 9 del canal estatal.

La Yein Fonda

“Yo creo que la Yein Fonda siempre ha sido un bastión de la música popular, siempre ha estado ahí. Hemos hecho 25 años sin parar y ha sido una maravilla, porque hemos ido cambiando con el público, con la sociedad, pero la gente siempre prefiere venir y eso es un gran logro. Eso se hizo con el tiempo, con trabajo, la gente se empezó a interesar y ahora tenemos a un público que nos sigue fielmente”, dice el guitarrista y cantante sobre el regreso del evento, una de las primeras y más contundentes producciones artísticas que se anuncian para unas nuevas Fiestas Patrias sin festejos masivos y con toque de queda y distanciamiento social.

Para Henríquez, quien aún carga con las secuelas y un nuevo estilo de vida producto del trasplante de hígado al que se sometió de urgencia en 2018, su propia existencia y supervivencia se superponen con la de la Yein Fonda, que tras 25 años ininterrumpidos “subsiste, sigue a pesar que llueva, tiemble, relampaguee. Siempre la hacemos y eso me llena de orgullo, de llevar tanto tiempo haciéndola”, dice a Culto.

Además pareciera ser un proyecto muy flexible, ha pasado por diversas comunas, ha salido a regiones, ha resistido una pandemia.

Exacto, es itinerante y eso la hace también poderosa, porque podemos llegar a distintos lugares donde nunca habíamos estado antes. Eso ya lo hicimos, fuimos a Concepción, fuimos a varios lugares. Pero finalmente la Yein Fonda es una sola.

¿Nunca pensaron hacer la versión de este año con público, pensando que se están permitiendo hacer algunos espectáculos en vivo?

No. O sea, estábamos esperando que las autoridades se pronuncien (para los permisos), pero todo lo que dicen es pura confusión. Entonces, por un lado, los malls están abiertos, los partidos de fútbol también, pero no pueden entrar 200 personas a vernos aquí en este tremendo estudio. Eso es ridículo, es absurdo. Así que ojalá que este gobierno se vaya pronto para poder hacer cosas que sean más interesantes y que tengan que ver con la cultura de verdad.

No tocaba con público desde esos recitales en las terrazas del Movistar Arena, en noviembre pasado. ¿Cómo se sintió esto de hoy?

Eso fue lo último. Hace harto tiempo. Yo ya perdí la noción del tiempo en todo caso.

¿Cómo ha sido este 2021 hasta ahora? ¿Han habido ensayos con Los Tres, grabaciones o ha sido más bien de quedarse en la casa y cuidarse?

Lo que pasa es que por mi condición tenía que estar más encerrado, pero me desencerré hace poco, con viajes esporádicos a Concepción, cosas así muy puntuales. Pero he estado más bien encerrado, cuidándome, con las vacunas y todo eso.

¿Ha estado trabajando en nueva música, produciendo?

Sí, produje a un músico de Concepción que se llama Cantáreman, la última canción que sacó. Y también produje un disco de María Esther Zamora y Lucy Briceño, con algunos de los músicos que tocaron hoy acá, que grabamos en los Estudios del Sur, que son fantásticos. Grabamos en cinta, a la antigua, todo en vivo, sin doblaje ni nada. Ese disco ya está grabado, sólo falta mandarlo a hacer en físico.

Ha dicho que esta edición de la Yein Fonda estará dedicada a Pepe Fuentes y Cristián Cuturrufo, dos grandes amigos que partieron en el último año.

Claro, eran amigos amigos. Fueron dos partidas muy lamentables, generaron mucha pena en todos nosotros.

¿Cómo lo ha afectado esta temporada de tantas muertes a nivel artístico, de referentes que se han ido?

Te sientes como un poco descolocado cuando pasan estas cosas. Piensas cómo desapareció una persona como Cuturrufo, que tenía una vitalidad y unas ganas de vivir y de tocar que eran increíbles. El mismo Pepe Fuentes, también, ya tenía sus años, pero estaba bien hasta que se deterioró y se complicó la cosa. Era gente muy valiosa y que siempre voy a querer y respetar.

¿Se revaloriza de alguna forma la propia supervivencia?

Totalmente.

¿Cuáles son los planes con Los Tres para los próximos meses, para el verano?

Es que es todo muy incierto. Están todos corriendo las cosas para marzo 2022, los municipios están destinando los recursos para la pandemia. Y como el Estado que tenemos es raquítico, no hay ayuda y no sirve de nada, menos para los músicos. Entonces también es bueno que esto sea independiente. Si bien está auspiciado por algunas marcas, es una fonda que subsiste y eso me llena de orgullo.