Cancelan el Festival de Viña por segundo año consecutivo

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

27 de Febrero del 2020/Viña del Mar Escenario ,durante la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

La cita no se hará en su versión de 2022, debido a los protocolos que sigue imponiendo la pandemia y que podrían continuar el próximo verano. Además, tanto las señales organizadoras como el municipio acordaron no "judicializar" el tema paar no dañar la marca del espectáculo.