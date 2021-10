Mis discos favoritos: My Chemical Romance y Oasis | por Frank’s White Canvas

Francisca Torés

El más importante es el Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys de My Chemical Romance, que es un disco que escuché muchísimo, sobre todo en el periodo en que la idea de tener esta banda estaba empezando a existir.

Pero sobre todo es un disco y una banda muy importante, que rompe con todo lo que se hacía, en el sentido de la producción. Una banda completamente teatral, con conciertos conceptuales, con discos conceptuales, pero que detrás de todo hubiese un mensaje, un trasfondo que se resume en la compañía entre personas que sienten que no tienen un lugar en el mundo. Marcó una época muy importante.

Karin Aguilera

Definitely maybe de Oasis es uno de los discos más importantes, son canciones que aún vuelvo a escuchar y que me han acompañado en muchísimas etapas de mi vida, es una banda ancla.

Sin duda ha influenciado muchas de mis formas de componer, en las letras quizás también. No sé si sea tan evidente pero yo sé que está ahí. Noel Gallagher es uno de mis favoritos, a pesar de que lo critican harto.

Frank’s White Canvas se presentará el próximo sábado 16 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro Municipal de Las Condes, como parte de un ciclo de artistas nacionales que ese mismo día (21.30) tendrá a la banda Electrodomésticos. Las entradas para ambos conciertos se pueden comprar en el sitio oficial del recinto.