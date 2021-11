“Boric es medio Yellow”, “me gusta Marcianeke” y “no me reencontraría con Narea”: habla Jorge González

Jorge González volvió a hablar. En el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, se volvió a referir a su antigua banda. De hecho, tuvo palabras para el guitarrista Claudio Narea. “Un excompañero de Los Prisioneros escribió que era gay, y si lo hubiese sido, ¿tú creí que no lo hubiese dicho? Como si fuera un ofensa ser gay. Yo creo que hay que ser bien hombrecito para ser gay, porque es difícil serlo en este mundo, su comentario fue muy siglo XIX”. señaló Jorge González.

Sobre si se preguntó por qué dijo eso, solo se limitó a decir: “Nunca me lo pregunté, yo creo que fue por decir algo, para que lo escuchen”.

Incluso, González tocó el viejo tema de la ruptura en la época del Corazones (1990), que significó la primera salida de Narea de la banda. “(Me arrepiento) de algunas cosas cuando chico, de meterme con mujeres y coas raras, eso no estuvo bueno porque pasé por cosas que no debiera haber pasado, como amistades”.

Además, refiriéndose a una entrevista que Narea dio hace semanas con Culto, donde afirmaba que habían hecho las paces, González desmintió al guitarrista: “No hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más”.

Y sobre su rol en Los Prisioneros tampoco tuvo muchas dudas. “Yo escribía todas las canciones y grababa todas las partes y se las mostraba a los muchachos y tocaban lo más parecido a eso, era como un dictador. Nunca me costó mucho en realidad. Es mejor si alguien la lleva. Puede que sea como un colectivo, como Café Tacvba, que es fantástico, pero no siempre pasa. Generalmente hay un gallo que tiene buenas ideas y otros que son buenos para tocar. En este caso había uno que tenía buenas ideas y otros que eran malos pa tocar”.

Asimismo, sobre su actual estado de salud, señaló: “Me siento super bien, de buen ánimo. Me han pasado algunas cosas, pero aun puedo amar. Fue muy bonito que casi me morí, pero no, y eso me dio más vida”.

Además, agregó que el único momento en que sintió miedo fue cuando “estaba en el hospital, si quedo paralítico dije filo. Los médicos igual le pusieron color”.

Elecciones, música chilena y la Roja

Sobre la carrera electoral, González señaló su preferencia: “Voy a votar por Artés, prefiero un Mujica que un Bolsonaro, ¿Boric? no mucho, un poquito Yellow”. Además, tuvo palabras para José Antonio Kast. “Increíble que esté permitido que alguien facho, nazi y todo eso sea candidato y más encima tenga posibilidades”.

De los otros dijo: “Yasna Provoste no me aparece nada, muñeco del gobierno. ¿Parisi? no lo cacho. Gladys Marín era una máxima, toqué para ella. Lagos fue un gobierno de derecha. Lagos y Bachelet fueron una terrible decepción”.

Y sobre el candidato de Apruebo Dignidad hizo un juego de palabras recordando al de ¿Por qué no se van?: “Pero es que ¿cómo te vas a llamar Boric, más encima? Es un nombre que no existe (…) Tienes que llamarte Pérez o González”, añadió. Eso sí, reconoció que tiene claro el escenario para una posible segunda vuelta entre el magallánico y el ex diputado: “El peor es Kast, así que habría que votar por el mal menor, que es Boric”.

También opinó sobre la actual música chilena: “Me gusta harto lo que han hecho Marcianeke y Pablo Chill-E, son buenos, también lo que hace SantaFeria, es un buen momento para la música”.

Y añadió: “Me encanta que Marcianeke tenga tanto éxito, apuesta por algo distinto. Lo único que hay que ver como lo hace con el segundo disco, porque la carrera es larga. Llegar no es tan difícil, lo complicado es continuar”.

Otro punto fue el fútbol, una de la reconocidas pasiones de González, donde se refirió a la selección chilena y la incorporación de Benjamin Brereton. “Está buena la selección, sobre todo me gusta Ben Brereton. Creo que deberíamos tener una selección con Ben y otros cabros chicos como él y mantenerlos por varios años juntos. Nos cayó bien a todos”.

