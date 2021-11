Isabel Parra confirma que Museo Violeta Parra se disuelve y se va al Campus Oriente de la UC

Este viernes, en entrevista con The Clinic, la cantautora Isabel Parra, la hija de Violeta, confirmó que el Museo Violeta Parra dejará de existir, y que las obras de la autora de Gracias a la vida serán recibidas en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Parra aseguró que el 22 de septiembre recibió la llamada del rector Ignacio Sánchez con una oferta concreta. “Me propuso recibir a la Violeta Parra en la universidad con todo lo que eso significa; infraestructura, estudios sobre la Violeta, sobre su vida y obra, y un lugar de exhibición permanente como el Campus Oriente, además de la Casa Central. Le abrió, en definitiva, las puertas de la universidad a la Violeta para ser su nueva casa y tener todo lo que no hemos tenido nunca en el museo, y yo acepté”.

Pocos días antes, el 17, y en entrevista con Culto, Parra se había mostrado escéptica con el futuro de edificio que se encontraba en Vicuña Mackenna. “Personalmente, no tengo interés en reconstruir ese lugar. Fue marcado por la muerte, por la represión y me cuesta mucho imaginarme la reconstrucción en ese mismo sitio. No lo sé. Tendríamos que tener una casa, que no la tenemos, es muy difícil rearmar todo otra vez, pero tenemos que hacerlo porque nosotros con mi hermano reunimos esa obra para hacer un Museo Violeta Parra en Chile, no en otra parte. Así ocurrió, pero mire cómo terminan las cosas, con un incendio horrendo y tenemos que esperar un poco para saber qué va a pasar”.

Por ello, para concretar el traslado, Parra asegura que la actual fundación dejará de existir. “Nos vamos con todas las obras de la Viola a la Universidad Católica. Y para irnos, es necesario disolver el Museo Violeta Parra. Y estamos en eso”, aseguró al The Clinic.

¿Qué tipo de figura legal acogerá a las obras de Violeta Parra?, Isabel aseguró: “Es una figura que tenemos que acordar aún. No hay ninguna imposición de ningún tipo. La obra es nuestra, seguirá siéndolo y nosotros la prestaremos bajo diferentes condiciones. Será seguramente un comodato, un préstamo voluntario y permanente de todas las obras, como hace la Fundación Van Gogh y la de muchos otros artistas. Yo tengo la confianza y toda la fe de que saldremos ganando y que la Violeta también”.

Sobre los plazos, Isabel Parra aseguró: “Se comenzará a concretar cuando finiquitemos el traspaso. Lo más probable es que las cosas estén resueltas a partir de marzo del próximo año, a comienzos del año académico. Espero que las obras ya estén allá para esa fecha”.

Además, eran conocidas las diferencias que Parra mantenía con la directora del museo, Cecilia García-Huidobro. “Yo estoy alejada ya del museo. Distanciada sin vuelta. Mi relación con la dirección del museo estaba totalmente partida, sobre todo a contar del estallido. Y hasta el día de hoy lo está”, aseveró.

Todo esto, en línea con lo que aseguró a Culto, donde abogaba por la continuidad de la exposición, hoy albergada en el CEINA, del Instituto Nacional. “El museo, tarde o temprano tiene que funcionar de nuevo en Santiago. No vamos a vender obras porque nunca hemos vendido obras de la Violeta ni las vamos a llevar otra parte, tiene que estar acá, sobre todo en el Chile nuevo que viene”.