Alec Baldwin: “Yo no apreté el gatillo”

El pasado jueves 21 de octubre quedará enmarcado como uno de los días más oscuros de la historia reciente de Hollywood. Tras supuestamente ejecutar un disparo a la cámara mientras se realizaba un ensayo en el rodaje de la película Rust, en Nuevo México, falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins y resultó con heridas el director Joel Souza. Según testigos, quien manipulaba el arma era Alec Baldwin, protagonista y productor del filme.

Hasta ahora, el actor sólo se había referido al fatal accidente a través de declaraciones que brindó a reporteros que lo habían encontrado en la vía pública. En una de esas ocasiones, señaló que se trató de un “evento de uno en un billón”. De ahí que la entrevista que la cadena ABC emitirá la noche de este jueves revista gran importancia para el caso, actualmente objeto de una exhaustiva investigación.

En un adelanto que la señal liberó este miércoles a través de sus redes sociales se aprecian fragmentos de la conversación conducida por George Stephanopoulos.

Visiblemente conmocionado, el intérprete afirma categóricamente que “el gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, una vez que Stephanopoulos le plantea que la escena que practicaba ese día no estaba en el guión del largometraje.

“Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”, responde el intérprete, en una línea similar a declaraciones que ha proporcionado anteriormente.

“Incluso ahora, me cuesta creerlo, no me parece real”, dice acerca de la tragedia, mientras que sobre Hutchins afirma que era “una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”, para luego estallar en lágrimas.

“Dijiste que no eres una víctima, pero ¿es esto lo peor que te ha pasado?”, le pregunta el entrevistador. “Sí, sí... Porque pienso en retrospectiva y en qué podría haber hecho”, replica Baldwin.

Hasta ahora, dos miembros del elenco han presentado demandas en contra del actor, el asistente de dirección David Halls y la armera Hannah Gutierrez-Reed. La primera corresponde al jefe de iluminación Serge Svetnoy y la segunda a la supervisora de guión Mamie Mitchell.

“El señor Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa cuando disparó un arma sin revisarla y sin que el armero lo hiciera en su presencia”, planteó la abogada de Mitchell, Gloria Allred, en una conferencia de prensa realizada a mediados de noviembre.