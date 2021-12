Robbie Williams como estrella de cine: su película biográfica se filmará en Australia en 2022

En febrero pasado el cineasta australiano Michael Gracey lo definió con brutal honestidad: “No es el mejor cantante o bailarín y, sin embargo, logró vender 80 millones de discos en todo el mundo”.

Es una de las premisas bajo las que parece guiarse Better man, la primera película sobre la vida y la carrera de Robbie Williams. Gracey, quien durante los últimos años se convirtió en una persona cercana al hombre de Angels, ejercerá como director y coguionista de la historia.

Tras revelar sus primeras pistas a comienzos de año, el largometraje ahora comunica que empezará a filmarse a inicios de 2022 en Australia, en específico en las dependencias de Docklands Studios Melbourne, en Victoria, según confirmaron este viernes los productores junto a las autoridades locales.

“Contar la hermosa e inconfundible historia de Robbie Williams en casa, en mi propia ciudad, es un sueño hecho realidad. Hay una energía creativa que arde alrededor de la industria cinematográfica de Melbourne”, dijo en un comunicado de prensa el realizador de la cinta.

El músico, por su lado, fue más escueto. “Estoy tan emocionado de hacer esta película en Victoria con mi amigo Michael Gracey”, señaló.

El medio Deadline insiste –tal como sostuvo en marzo pasado– en que el artista será encarnado por un mono creado digitalmente, a través de los avances tecnológicos del CGI. Pero el portal Variety omite ese punto y detalla: “Se espera que Williams, cantante y actor, aparezca como él mismo, con algunas de sus canciones siendo reinterpretadas y recontextualizadas en la película”.

A menos que el guión haya sufrido cambios radicales, Better man se despegará del molde tradicional de los filmes sobre músicos, al alza desde que Bohemian Rhapsody batió marcas en los cines del mundo. Cruce de historia de fantasía y crecimiento, la cinta sobre Williams incluirá su despegue musical con Take That y no pasará por alto los momentos más críticos de su trayectoria.

“No es frecuente que puedas contar extraordinarias historias de fantasía con las que todos puedan identificarse (…) Es interesante cuando puedes acceder a eso y se trata de una estrella de rock”, indicó Gracey a Deadline en febrero.