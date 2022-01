“Difícil recordar una omisión tan impactante”: Kristen Stewart se queda afuera de los Premios del Sindicato de Actores

El nombre de Kristen Stewart se ha repetido permanentemente a lo largo de toda la temporada de premios. En reconocimiento a su actuación en Spencer, la cinta del chileno Pablo Larraín sobre Lady Di (que se estrena este jueves 20 en cines locales), se han multiplicado los elogios y los galardones para la actriz de 31 años y el que es el papel más contundente de su trayectoria.

Sin embargo, a semanas de que se revelen las nominaciones a los Oscar –el 8 de febrero–, la estrella estadounidense sumó un importante revés en sus aspiraciones. Los Premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus sigla en inglés) detallaron sus candidaturas este miércoles y ofrecieron como gran sorpresa la omisión de Stewart en su categoría de Mejor actriz.

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (La hija oscura), Lady Gaga (La casa Gucci), Jennifer Hudson (Respect) y Nicole Kidman (Being the Ricardos) ocuparon las cinco casillas de la edición de este año. Esta vez no fue suficiente que la actriz lidere hasta ahora en la cantidad de reconocimientos que otorgan las asociaciones de críticos de Estados Unidos: 18, entre ellas las de Chicago, Atlanta y Filadelfia.

Foto: Pablo Larraín

“No quiero ser hiperbólico, pero es difícil recordar una omisión tan impactante como la de Stewart en la historia de los Premios SAG”, expresó el medio Variety. “Su deslumbrante interpretación no solo silenció a los escépticos, sino que apareció una fuerte percepción de que a Stewart se le debía una nominación, ya que venía realizado un gran trabajo desde hace años”, añadió el portal, en relación a una carrera que ha trascendido su papel en la saga Crepúsculo, gracias a títulos como Clouds of Sils Maria (2014), Certain women (2016) y Personal shopper (2016).

“Si Stewart ni siquiera pudo ser nominada a los SAG, sus posibilidades de Oscar parecen muy inestables”, planteó The New York Times en su análisis, ubicando como nuevas favoritas en esa carrera a Olivia Colman y Nicole Kidman, quien ganó el Globo de Oro este domingo.

“Todo parecía ir por buen camino: Stewart estaba siendo encantadora en el circuito y acumulaba nominaciones y premios de forma regular. Es difícil decir qué sucedió. ¿Tal vez no suficientes votantes vieron la película? ¿Quizá todos asumieron que ella estaba a salvo y querían propagar amor con sus votos? Nunca lo sabremos”, cerró Variety.

Las candidaturas a los Premios del Sindicato de Actores son lideradas por El poder del perro (Netflix) y La casa Gucci, con tres candidaturas cada una. En las series, en tanto, Succession (HBO) y Ted Lasso (Apple TV+) encabezan con cinco menciones. Los ganadores se conocerán el próximo 27 de febrero.