Los Corleone cumplen 50: mira el trailer de la versión restaurada de El Padrino

Uno de los mayores clásicos de la historia del cine está de festejos en 2022. El padrino, estrenada en marzo de 1972, se alista para celebrar medio siglo de existencia, a través de la llegada de una versión restaurada.

La película de Francis Ford Coppola fue sometida a corrección de color y a un proceso de 4.000 horas de reparación de manchas y rasgaduras. Bajo la supervisión del cineasta, el trabajo para renovar su imagen y sonido abarcó la trilogía completa, incluida Mario Puzo’s The godfather, Coda: The death of Michael Corleone, el nuevo corte de la tercera parte que debutó en diciembre de 2020.

Específicamente el primer filme volverá a los cines de Estados Unidos el 24 de febrero, para luego salir al mercado en formato 4K Ultra HD el 22 de marzo.

“Estoy muy orgulloso de El padrino, que sin duda definió el primer tercio de mi vida creativa”, señaló en un comunicado Coppola. “Con este tributo al 50 aniversario, estoy especialmente orgulloso de que se incluyó a Mario Puzo’s The godfather, Coda: The death of Michael Corleone, ya que captura la visión original de Mario y la mía para concluir definitivamente nuestra trilogía épica”.

“También es gratificante celebrar este hito con Paramount junto a los maravillosos fanáticos que la han amado durante décadas, con las generaciones más jóvenes que todavía la consideran relevante hoy y aquellos que la descubrirán por primera vez”, cerró el director.

Revisa aquí el trailer de la versión restaurada de la primera El padrino: