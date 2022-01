Una colaboración estelar: este año llega nuevo documental de Nick Cave y Warren Ellis

Para este año está agendado el estreno de This much I know to be true, la segunda entrega del trabajo documental de Nick Cave, Warren Ellis y el director de cine Andrew Dominik.

Esta vez la trama se concentra en la relación musical entre los dos músicos al repasar todo el proceso creativo de los dos últimos discos en los que participaron, Ghosteen, de Nick Cave and the Bad Seeds, y Carnage, de Nick Cave y Warren Ellis.

De acuerdo al medio Deadline, el documental fue grabado en Londres y Brighton, Inglaterra, durante las primeras presentaciones de los discos del dúo. Además, el registro visitará el taller de Cave y contará con la aparición de la amiga íntima y colaboradora de los músicos, Marianne Faithfull.

Esta pieza se presenta como un complemento al primer documental One more time with feeling, trabajado por Andrew Dominik y Nick Cave, donde se visitaba la tragedia que vivió el cantante tras la pérdida de su hijo Arthur, cuando cayó por un barranco en 2015.

El documental estrenado el 2016 en el Festival de Venecia, fue nominado al Grammy por Mejor video musical de formato largo y al premio NME por Mejor película musical.

Si bien This much I know to be true todavía no tiene una fecha de estreno, se espera que llegue este año a las carteleras norteamericanas.