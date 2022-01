El mítico Café del Cerro revive por una noche con un concierto y el lanzamiento de un libro

Durante años fue un enclave de música en vivo, resistencia y vino navegado en el Santiago bajo dictadura militar. El epicentro del Canto Nuevo y la Nueva Trova en Bellavista y el escenario habitual de cantautores como Eduardo Gatti, Sol y Lluvia, Santiago de Nuevo Extremo y Payo Grondona.

Fue también el lugar que convirtió al barrio de Recoleta a los pies del San Cristóbal en un imprescindible de la bohemia capitalina, la madriguera nocturna para decenas de parejas, jóvenes universitarios y entusiastas de la cantautoría por la que, entre 1982 y 1992, desfilaron habitualmente nombres como Cecilia Echenique, Dióscoro Rojas, Fulano y el grupo Abril de Tati Penna, además de las rutinas que los humoristas no podían presentar en la TV. La sala que albergó los primeros shows de La Ley, de Felo, el debut de Ángel Parra con Los Tres y donde en 1986 Los Prisioneros, que poco antes habían dedicado Nunca quedas mal con nadie a los parroquianos y artistas del recinto, realizaron la presentación no oficial de Pateando piedras ante decenas de fanáticos.

A 40 años de su inauguración y 30 del cierre de sus puertas, el célebre Café del Cerro prepara su regreso. No será, eso sí, en su residencia histórica de Ernesto Pinto Lagarrigue 192 (donde actualmente funciona el Club Chocolate). Para festejar las cuatro décadas desde su apertura, los dueños del recinto reunieron a diversos colaboradores y protagonistas de aquellas jornadas para revivir, por una noche más y en el teatro Caupolicán, la mística de una cafetería que se volvió pieza clave de la historia cultural chilena.

El evento está programado para el viernes 8 de abril (desde las 19.30 horas) y ya tiene artistas confirmados. Todos ligados de una u otra forma a la historia del recinto fundado por Mario Navarro y María Eugenia Meza. Allí estarán, por ejemplo, los mencionados Sol y Lluvia y Eduardo Gatti -el artista que más veces actuó en el Café del Cerro en horario “prime”, según los organizadores-, además de Schwenke & Nilo, que tras la muerte de Nelson Schwenke sigue activo bajo el mando de Marcelo Nilo.

Luis Le Bert, fundador de Santiago del Nuevo Extremo, y Congreso -que trabajan en su nuevo disco- completan la nómina de clásicos que estarán presentes en el concierto, cuyos registros en la sala de los años 80 se pueden encontrar en Youtube y en un compilado de canciones en vivo que el sello Alerce publicó en 2001.

Arak Pacha, Carmen Prieto, Cecilia Echenique y Luis “Pippo” Guzmán -quien además de su carrera de cantautor tuvo presencia en TV y en series como Patio Plum- también estarán en la cita, además de Claudio Narea, quien durante esa década se presentó en el local de Bellavista con Los Prisioneros pero también con Profetas y Frenéticos.

La lista la completa Ricardo Meruane, otro clásico de las noches del Café del Cerro, en representación de los humoristas que fueron habitués del recinto -como Felo y Juan Carlos “Palta” Meléndez- y por donde alguna vez también desfilaron figuras extranjeras como Luis Alberto Spinetta, Leo Maslíah y Siniestro Total.

La velada servirá además como lanzamiento del libro Miles de voces dirán que no fue en vano, de la periodista María Eugenia Meza, quien a partir de conversaciones y entrevistas con sus dueños, exfuncionarios y artistas habituales, reconstruyó la historia de un recinto que incluso fue recreado en un recordado capítulo de la serie Los 80.

“El Café del Cerro marcó y legó a un montón de artistas en una época oscura de nuestro país. Por allí pasaron más de 500 artistas y es un lugar emblemático que generó espacio en momentos en que no lo había”, comenta Marcel Dupin, productor del concierto. “Y ahora, 40 años después sale este libro a la luz, que se llama Miles de voces dirán que no fue en vano, porque en verdad no lo fue”.

“La historia está contada con anécdotas y estadísticas, pero sobre todo por las voces de quienes estuvieron en el Café ya sea como parte de los equipos del Café, de sus artistas, del público, de los artesanos que mantenían una feria frente al local, de los músicos, pintoras y diseñadores que ocuparon sus talleres. Así es que, además de hablar del Café, se despliega la historia de parte de la banda sonora de los 80″, adelanta Mario Navarro, creador de la sala, sobre la investigación de dos tomos que contó con el apoyo del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas.

Las entradas para el concierto están a la venta desde hoy (en Puntoticket), a pocos días de que se cumplan exactos 30 años del cierre del café, un 31 de enero de 1992, cuando Chile y su actividad cultural iniciaban una nueva era.