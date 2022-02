Los siete discos imprescindibles que llegan en febrero

Aunque los dos años de pandemia paralizaron la organización de conciertos y eventos masivos, parece ser que también fue un tiempo fructífero para la composición y producción musical.

Varios artistas y bandas sacaron adelante una buena cantidad de música nueva para entregar a sus fanáticos. Incluso hubo quienes dieron su salto definitivo dentro de la industria en plena cuarentena. Conocido es el caso de Olivia Rodrigo, cantante estadounidense que comenzó a trabajar en su primer álbum Sour con la disquera Greffen Records en 2020, con el que superaría los 100 millones de reproducciones en su primera semana arriba de Spotify tras su lanzamiento en enero del 2021.

Kali Uchis, Hayley Williams, Taylor Swift, Gorillaz y The Strokes son algunos de los artistas que sacaron adelante música nueva durante el primer año de la pandemia, y este 2022 no será menos noticioso.

Son bastantes los músicos y bandas que han anunciado álbumes nuevos para este 2022, con los que, incluso, se coronará el regreso de algunos grupos y artistas que llevaban un tiempo fuera de los estudios de grabación. Y varios de esos trabajos llegarán a lo largo de este mes. Por eso, en Culto recopilamos seis discos que podrás escuchar a la vuelta de la esquina, en febrero de este año, el mes en curso.

*Mitski – Lauren Hell (04/02)

Pasaron cuatro años desde el lanzamiento del que, hasta ahora, fue el último álbum de estudio de la artista. Be the Cowboy, su quinto LP, fue aclamado por la crítica musical, e incluso fue catalogado como el disco del año por medios como Pitchfork, Vulture y Consequence of Sound.

A pesar del éxito, dicho álbum significó el alejamiento de la cantante estadounidense-japonesa de la palestra musical por unos años. El primero de octubre, sus redes sociales fueron reactivadas para anunciar el lanzamiento de una serie de singles que dejaban entre ver su nuevo proyecto musical.

Carátula de Laurel Hell, nuevo álbum de Mitski con el sello Dead Oceans

Del nuevo trabajo de Mitski, titulado Lauren Hell¸ ya se conocen cuatro canciones: Working for the knift, The only heartbreaker, Heat lightning y Love me more. El álbum contará con once canciones en total, y estará disponible en todas las plataformas digitales este viernes 4 de febrero.

*Korn – Requiem (04/02)

Las pistas sobre el décimo cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de nu metal se iniciaron con una entrevista a la revista inglesa Kerrang!, donde los músicos anunciaron que su último disco ya estaba escrito para abril del 2021.

Sin embargo, las condiciones sanitarias propias de la pandemia motivaron al grupo a tomarse un tiempo más distendido para revisar todos los detalles de su nuevo trabajo. “Es un álbum nacido del tiempo y la capacidad de crear sin presión. Energizada por un nuevo proceso creativo libre de limitaciones de tiempo”, señalaron en una entrevista consignada por el medio Bloodydisgusting.

Carátula de Requiem, último disco de Korn

El 9 de noviembre del año pasado, la banda comenzó a compartir una serie de videos e imágenes a través de su cuenta de Instagram, relativos a lo que dos días después se transformaría en el anuncio oficial del lanzamiento de Requiem.

El disco contará con nueve pistas en total, de las cuales ya se conocen Start the healing y Forgotten. El lanzamiento está fechado para este 4 de febrero, y un día antes, se realizará un show vía streaming desde la Hollywood United Methodist Church de Los Ángeles, que contará con un aforo de 300 espectadores presenciales para celebrar lo último de Korn.

*Eddie Vadder – Earthling (11/02)

El vocalista de Pearl Jam regresa a casi once años de su último disco solista, Ukelele Songs. Earthling, su tercer trabajo en solitario, estará compuesto por trece canciones, además de contar con varias colaboraciones con otros artistas.

El cantante ícono del grunge traerá canciones con participación de grandes figuras musicales como Stevie Wonder, Ringo Starr y Elton John. Con este último, compartirá micrófono en la canción Picture.

Carátula de Earthling, último disco de Eddie Vedder

Los aspectos técnicos del disco estuvieron a cargo de Andrew Wyatt, quien recientemente recibió el Grammy a Mejor Productor del 2021. Vedder ya mostró un adelanto de lo que será este trabajo, con las canciones Brother the cloud, The haves y Long way.

Earthling estará disponible este 11 de febrero, y será promocionado a través de la gira The Earthlings Tour, una serie conciertos que iniciarán el 3 de febrero en Nueva York y terminarán en Seattle el día 22 del mismo mes.

*Beach House – Once Twice Melody (18/02)

La banda oriunda de Maryland, Estados Unidos, comenzó el lanzamiento de su último disco en noviembre del 2021. El más reciente proyecto de los artistas detrás de Depression Cherry es un álbum doble de 18 canciones, dividido en cuatro capítulos que han sido publicados de forma separada.

Carátula de Once Twice Melody, último disco de Beach House

La segunda parte fue estrenada en diciembre del 2021, y el tercero en enero de este 2022. El último segmento, junto al álbum completo, está fechado para salir a la luz el 18 de febrero de este año.

Aunque ya se conocen tres cuartos del total de canciones que serán incluidas en Once Twice Melody, las expectativas por conocer el producto completo y terminado son altas. La revista inglesa Mojo lo calificó nada menos que como la “visión más grande hasta ahora” conocida de Beach House.

*Avril Lavigne – Love Sux (25/02)

A solo dos días de anunciar su contrato con sello DTA Records, Avril Lavigne lanzó el primer adelanto de lo que sería su más reciente disco. Bite me fue publicado por la artista en noviembre del 2021, seguido por una colaboración con el cantante Blackbear compartida en enero del 2022.

Carátula de Love Sux, último álbum de Avril Lavigne

El nuevo disco de la canadiense tendrá un tracklist de doce canciones, en tres de las cuales estará acompañada de otros músicos. En Bois Lie cantará con Machine Gun Kelly, mientras que en I love it when you hate se me presenta con Blackbeard, y en All I wanted con Mark Hoppus, vocalista de Blink 182.

En entrevista con Entertainment Weekly, Lavigne describió a Love Sux como el “disco más alternativo que he hecho de principio a fin”. Su lanzamiento oficial está fijado para el 25 de febrero, y será sucedido por una gira en Europa que iniciará el día 26 de ese mes en Amsterdam.

*Scorpions – Rock Believer deluxe (25/02)

La banda oriunda de Alemania es uno de los clásicos inevitables del rock y el heavy metal. Su carrera no ha parado desde 1965, sumando 57 años de presencia en la escena musical internacional.

Rock Believer será el trabajo más reciente de la banda, tras siete años del lanzamiento de Return Forever. El álbum fue grabado con Mikkey Dee en la batería, tras el retiro de James Kottak, quien oficiaba como percusionista de Scorpions desde 1996.

Carátula de Rock Believer, último álbum de Scorpions

El proceso de construcción del nuevo disco duró cerca de dos años. La composición de las canciones inició a mediados del 2019, mientras que las grabaciones comenzaron en julio del año siguiente.

Rock Believer contará con once canciones, mientras que la edición de lujo –que estará disponible por tiempo limitado-, incluirá cinco canciones extras, algunas de ellas, reversiones de clásicos como Shoot for your heart. El disco, que ya se encuentra en preventa, será lanzado oficialmente el 25 de este mes.

*Tears for Fears – The Tipping Point (25/02)

Es uno de los grandes regresos de la música para este año. Luego de 17 años sin anunciar nuevos proyectos, Tears for Fears confirmó su retorno con el disco The tipping point, grabado con el sello Concord Records.

Pese al tiempo de inactividad, el dúo compuesto por Curt Smith y Roland Orzabal acumula casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Tanto en dicha plataforma como en el canal de Youtube de la banda, ya están disponibles tres adelantos del nuevo disco: Break The Man, No Small Thing y una canción homónima al nombre del álbum.

Carátula de The Tipping Pool, último álbum de Tears for Fears

Los músicos comentaron que su último trabajo se caracterizará por tener un aura más bien emotivo, pues sus últimas composiciones se vieron fuertemente influenciadas por la muerte de la esposa de Orzabal, Caroline, quien falleció tras pasar por un período de depresión y alcoholismo.

El disco será lanzado en todas las plataformas digitales este 25 de febrero, sellando así el retorno de una de las bandas anglosajonas más importantes de los ochentas.