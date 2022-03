Princesa Alba: “Me pongo metas muy altas, me creo mucho el cuento, y cuando partí dije ‘quiero estar en Lollapalooza y Coachella y Primavera Sound’”

Instalada en una casa estudio en La Reina, Trinidad Riveros, nombre real de Princesa Alba, vive una mañana de ensayo junto a su equipo. Una batería, muchos sintetizadores y arreglos digitales son el ingrediente principal. Acompañada también de su mánager, aprovecha a tomarle fotos a su outfit de dos piezas a juego para una promoción en su Instagram.

Actualmente prepara el lanzamiento deluxe de su primer disco de estudio, Besitos Cuídate, y su gira 2022, la que incluirá a México en sus fechas. El álbum fue lanzado en 2021 y ahora en la versión de lujo se incluirán canciones nuevas que no alcanzaron a salir. Cuando es consultada por la inspiración de las letras de esos tracks, la artista señala: “Es la misma historia del primero, son canciones que voy sacando de mis conversaciones de Whatsapp, de mi diario de vida, de todo en verdad, yo siempre saco referencias de todos lados, de instagram, de pinterest, de libros”.

Le gusta mirar el teléfono pues ahí, afirma ella, lleva el diario de vida digital de donde busca inspiración. Su último sencillo, Diario de Vida , lanzado el 3 de marzo, forma parte de esta versión deluxe y nos conversa de ese lugar, donde Princesa Alba descarga sus sentimientos y ocurrencias.

“La canción tiene que ver de donde nacen las canciones mías. Las cosas que voy escribiendo. Tengo un diario digital y también otro escrito. En las notas del Iphone siempre voy escribiendo lo que me va pasando, como me voy sintiendo y también lo hago en mi diario de vida. Siento que es una imagen muy bonita porque tengo como todos los diarios recopilados de diferentes años, Pascualinas desde el 2005 hasta ahora y también voy notando que soy la misma Trini de ese momento” declara la artista.

¿Cómo funciona tu proceso creativo?

Siempre varía, hay veces que quiero ver primero la producción musical y decir como ‘ya, esta canción va a ser un pop duro y va a tener influencias de Janet Jackson y Cranberries’ y puedo partir por eso, o partir de lleno en la letra y tener un título y decir ‘esta canción no puede ser más pop’ y falta darle la musicalidad, y eso también es muy entretenido. Es como un puzzle.

¿Cuáles es tu canción favorita del disco?

Voy pasando por periodos, hay veces que me gusta más una, hay veces que me gusta más otra, pero mi favorita siempre ha sido Lo siento, un tema que tuve la oportunidad de componer con Diego Lorenzini y trabajar con Alice, que también es un productor que admiro muchísimo junto con Stipicic. La otra favorita es Simplemente, una canción que está inspirado mucho en Beach House, y la letra me gusta mucho y también es una colaboración con Pimp Flaco de España.

***

Luego de saltar a la fama en 2017 con su video viral Mi only one, su carrera no ha parado de crecer. Empezó cantando en el Monumental con una producción de bajo presupuesto, vestida con una parka blanca y un jockey nike, rodeada de amigas fumando cigarro para luego acompañar al artista Gianluca en el escenario Lotus de Lollapalooza. Ahora, es su propio show el que se prepara para estar en la próxima edición del festival más esperado del país.

¿Esperabas llegar tan lejos tan rápido?

Sí. Es que yo me pongo metas muy altas, muy altas y eso también define el tesón que tengo para hacer las cosas y la motivación, porque yo me creo mucho el cuento y cuando partí dije ‘Quiero estar en Lollapalooza y Coachella y Primavera Sound’, y voy logrando eso. Quizás de a poco, quizás me demoro cinco años o diez años, pero yo voy disfrutando mucho el proceso y siempre tengo metas fijas aunque sean muy surreales. Pero, en mi proyecto sobre todo y mi vida, se funden esas fronteras y hasta ahora mis fantasías se han hecho realidad.

¿Qué artistas te llaman la atención del Lollapalooza este año?

De los headliners me encanta Doja Cat. Yo creo que igual es evidente porque compartimos mucho, como preferencias musicales pero, también se parece harto la historia que tenemos porque Doja Cat también se hizo famosa por un viral donde está vestida de vaca. Yo desde el principio lo encontré increíble, el coro era super catchy, la canción super innovadora, el video también era bacán y también pasó eso con mi carrera. Mi only one se hizo viral y me gusta que ella avanzó a partir de eso. Me gustaría conocerla.

¿Qué artistas crees que faltan en el festival?

Me gustaría ver más mujeres. Me gustaría ver a toda la nueva camada de chicas que están haciendo música Loyalti, Anto Bosman, la Anto Segovia. Sería bacán que se abra más el espacio.

Eso siempre que las restricciones necesarias lo permitan, pues debido al aumentos de casos por la variante Omicrón, casi todos los shows de Princesa Alba en febrero se cancelaron. La artista no se quedó callada pues junto a varios artistas protagonizaron el video de protesta que llamaba a las autoridades a permitir aforos completos en las actividades culturales. Apoyados en un estudio realizado por Universidad de Chile en conjunto con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, afirman que manteniendo las medidas de seguridad, nadie debería contagiarse.

¿Qué es lo que te mueve a luchar por la cuestión de los aforos?

Bueno, creo que el gremio. Lo de los músicos y la cultura en general es de los que se ha visto más afectado. La gente no sabe mucho, uno piensa que los cantantes solamente están afectados, que si les va bien da lo mismo que no tenga pega, pero en verdad hay un equipo. Mi equipo son 25 personas, 25 personas que han visto su pega mermada. No tener la oportunidad de trabajar en dos años. Eso pasa en toda la música, también los productores, musicales y de eventos. No hay ningún apoyo por parte del gobierno y eso da rabia porque la cultura es una de las cosas más importantes de la sociedad y nos hemos visto desamparados. Da impotencia y rabia y eso me movió.

Aún así, Trinidad Riveros está feliz por la programación de su año. “He estado haciendo hartas cosas para que este año sea increíble”, afirma. Luego de casi dos años de trabajo, donde planeó y replanteó sus presentaciones por fin sus planes se están concretando y seguramente su público también lo espera con ansias.

Recuerda que todavía estás a tiempo para adquirir entradas para el Lollapalooza, que se celebrará en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Para comprar puedes hacer click aquí.