¿Debo ir con mascarilla? ¿Me sirve el pase de movilidad? Diez preguntas básicas del nuevo Lollapalooza

¿Debo asistir con mascarilla?

Sí. Según indica la producción del evento, y siguiendo los requisitos de la autoridad sanitaria, el uso de mascarilla dentro del Parque Bicentenario de Cerrillos es obligatorio. “Los asistentes deberán cumplir con los requisitos que la autoridad sanitaria disponga para la adecuada realización del festival, entre ellos contar con Pase de Movilidad habilitado, uso permanente y obligatorio de mascarilla”, señala la organización.

¿Debo tener el Pase de Movilidad?

Sí. Como decíamos en el punto anterior, es importante hacer notar que no se permitirá el ingreso sin el Pase de Movilidad habilitado. Incluso, la entrada debe estar prechequeada. Para ello, el pase debe subirse en el sitio de Puntoticket y asociarse al RUT de la pulsera individual de cada asistente. Ojo, la organización informa que si tu Pase de Movilidad no está previamente registrado en Puntoticket o si el Pase de Movilidad está inhabilitado al momento del ingreso, no podrás entrar al festival.

Además, ten en cuenta que hay plazos para subir el Pase de Movilidad al sitio. Sobre todo si vas sólo una jornada a la cita.

Si vas sólo el viernes 18, tienes plazo hasta el miércoles 16 a las 23:59 horas; si vas el sábado 19, tienes plazo hasta el jueves 17 a las 23:59 horas; y si vas el domingo 20, tienes plazo hasta el viernes 18 a las 23:59 horas. Asimismo, quienes tengan pases de 3 días, tienen plazo hasta el miércoles 16 a las 23:59 horas.

¿Puedo ir con la pulsera de otra persona?

No. Este año, según indica la organización, cada pulsera de entrada será nominativa, esto, con motivos de trazabilidad por la pandemia. “En circunstancias sanitarias como las que vivimos es fundamental hacer un adecuado seguimiento a los asistentes y, al mismo tiempo, asegurarnos de que se cumplan con los requerimientos de ingreso descritos más adelante”, señalan desde la productora. Por eso, al momento de ingresar, a cada asistente se le pedirán pulsera y cédula de identidad para corroborar que se trate de la persona que corresponda.

¿Cuáles serán los horarios de ingreso y salida?

La apertura de puertas del Parque Bicentenario de Cerrillos será a contar de las 12.00 horas. Los shows terminarán hacia las 23.00. Podrás hacer ingreso al festival hasta las 22:00 horas. Tanto ingreso como salida serán por Avenida Departamental y Calle Las Américas.

¿Puedo salir y reingresar al Parque?

No. Como en todas las ediciones, queda prohibido salir y reingresar al recinto durante el mismo día a los y las asistentes portadores de pulseras. Tanto a los que van a un solo día como a quienes tengan las de 3 días.

¿Qué cosas puedo llevar y qué no?

Bolsos de tamaño pequeño y mediano, de máximo 12 litros y no debe tener más de un bolsillo o abertura. Está prohibido entrar bolsos con más de un bolsillo. Dentro del bolso podrás ingresar las siguientes cosas: Contenedor de agua vacías (cantimplora, camel back y mamaderas plásticas); Sombrilla de papel (solo de mano); Protector solar en crema; Maquillaje (excepto elementos considerados como arma blanca, ej: espejo); Desodorante (no en aerosol); Mamaderas, colados y comida de bebés sellados; Anteojos larga vista; Cámara fotográfica de lente fijo, no profesionales; Cargador portátil de capacidad máxima 20.000 mAh; Abrigo (chaquetas, polerones); Mantas, toallas y coches de bebé, los cuales serán revisados antes de ingresar.

Por otro lado, no se pueden llevar: Armas de cualquier tipo, incluyendo fuegos artificiales o explosivos; Elementos cortopunzantes (tijeras, corta uñas, cuchillos, entre otros); Cadenas (no gargantillas), cadenas de billetera, cascos de todo tipo; Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo, establecidas en la Ley 20.000; Drogas o parafernalia de drogas; Alcohol; Envases de metal y latas de aerosol, incluido protección solar; Perfumes en spray; Envases o vasos de vidrio, espejos; Alimentos (solo colados o picados sellados en el caso de niños; Termos con líquido caliente y Coolers; Carros, tiendas de campaña y sillas y pisos de cualquier tipo; Laybag (sofá de aire); Monopods, Selfie Sticks y Palo Selfie; Lentes desmontables u otros equipos; Equipos profesionales de fotografía, audio y video. Drones y GoPro con equipamiento; Lentes, Zoom, Trípodes y accesorios afines; Walkie-Talkies, radios de comunicación, equipos UHF, VHF; Pilas, baterías. (solo las necesarias para cámara de foto y adecuadamente instaladas); Monopatines, scooters, patines, skate o vehículos personales motorizados a excepción de vehículos especiales para personas con movilidad reducida; Animales de compañía (a excepción de perros de servicio); Cigarrillos electrónicos, vaporizadores y similares; Notebooks; Punteros láser.

¿Cómo llego al Parque Bicentenario de Cerrillos?

Habrán diferentes opciones en el transporte público. En el caso del Metro, la estación a la que hay que llegar es Cerrillos, en la Línea 6, la cual cerrará a las 00:00 horas, momento en que saldrá el último tren en servicio. La única estación de combinación al término del festival será Ñuñoa, también de la Línea 6, y que combina con la Línea 3.

Además, el ferrocarril metropolitano habilitará 10 estaciones con extensión de servicio. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuñoa, Los Leones. Línea 3: Los Libertadores, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa, Plaza Egaña, F. Castillo Velasco. El resto de la Red Metro funcionará en horario normal.

Ojo: la única estación eso sí que estará habilitada para tomar un metro hasta la medianoche será Cerrillos. En las otras sólo se podrá salir.

En cuanto a buses, llegan las líneas 102, 107, 108, 109, 113, 113C, 115, I01, además de los servicios TRANSCENTRO y TRAPESAN. Para la ocasión, se realizarán salidas especiales de reforzamiento de servicios habituales (102, 108, 113, 115), especialmente entre los siguientes tramos: 11:00 a 12:00 hrs. / 15:00 a 17:00 hrs. /18:00 a 20:00 hrs, esto, durante los días Sábado y Domingo.‍

Además, entre las 23:00 a 00:30 hrs., habrán recorridos adicionales disponibles para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, durante los tres días del evento.

Si llegas desde el metro Cerrillos, podrás utilizar una especie de puente mecano entre la estación del metro y uno de los accesos principales del parque, en Avenida Departamental con Camino a Melipilla, con el propósito de hacer más fluido el arribo de los espectadores.

¿Cuántos escenarios va a tener el nuevo Lollapalooza?

Este nuevo Lollapalooza, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, tendrá menos espacio que el Parque O’Higgins: mientras este último posee 80 hectáreas de tamaño, el nuevo sitio reporta un poco menos, 50,6. Sin embargo, pese a ello, y como en la última edición de 2019, los escenarios seguirán siendo siete.

¿La música electrónica seguirá estando bajo techo?

No. A diferencia de lo que se hacía en el Parque O’Higgins, donde los beats retumbaban en el Movistar Arena, este año estará al aire libre.

“El escenario electrónico será una zona de áreas verdes, al aire libre. Es un lugar que permitirá convocar a más gente que el Arena; el Arena siempre tenía el problema de que mucha gente quedaba fuera, se formaban atochamientos afuera. Hoy este escenario permite convocar a más del doble de la gente, por lo que nadie se quedará fuera de la electrónica y la música urbana”, señaló a Culto Sebastián de la Barra, de la productora Lotus.

¿Cómo podré comprar comida y otros productos en el festival?

Según la productora, el sistema será el Cashless, es decir, se podrá cargar dinero a la pulsera de cada asistente, del cual se irá descontando el saldo a medida que se ocupe. Para ello, la carga la puedes realizar vía online en el sitio web del festival. Además, se puede realizar de manera presencial, en el Lolla Store - 5to nivel de Costanera Center- entre el 3 al 17 de marzo y si te quedas sin recarga en el festival, también puedes recargar en los Kioskos Cashless. La organización sugiere utilizar la carga con RedCompra o tarjeta de crédito.

En caso de que te sobre saldo en la pulsera, puedes pedir la devolución en Punto Ticket desde el 29 de marzo al 29 de junio de 2022 a las 23:59 horas. Las devoluciones se harán efectivas dentro de los 10 días hábiles posteriores al ingreso de datos de transferencia adecuados y suficientes. Además, desde la APP de LollaCL durante siete días, del 21 al 27 de marzo de 2022.