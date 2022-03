Día 1: la ruta con artistas esenciales para la jornada de despegue de Lollapalooza

Después de dos años de ausencia, Lollapalooza vuelve a Chile y promete encender la fiesta en el marco de su décimo aniversario en el país. Luego de haber sido cancelado durante dos años debido a la pandemia, el festival de origen estadounidense se instalará durante tres días -desde este viernes 18 hasta el domingo 20- en el debutante Parque Bicentenario de la comuna de Cerrillos donde contará con ocho escenarios y casi un centenar de artistas.

Desde folclore, pasando por lo urbano hasta el rock más pesado, aquí hay una guía aleatoria de algunos de los nombres interesantes que disfrutar o descubrir durante la jornada inaugural, el despegue de la maratón que promete regresar a la cartelera esa sensación de normalidad que existía antes de la pandemia.

*Flor de Rap - (Escenario Banco de Chile, 14.15 horas)

La encargada de abrir este fin de semana musical será una chilena. Ángela Lucero, mejor conocida por su nombre artístico Flor de Rap, aseguró en entrevista con Culto que junto al equipo de músicos y coristas dejará al público “a full” con sus rimas y melodías. Con un hip hop inundado de tintes de jazz y soul, la santiaguina criada en Antofagasta lleva tiempo preparándose para su debut en el importante escenario. “Sueño todo el rato con ese momento. Me imagino luces, humo, fuego, todo el público arriba saltando. Estoy ansiosa, nerviosa igual. Iremos a darlo todo como siempre”, aseguró.

Su carrera inició a los 12 años, escribiendo rap como terapia para sobrellevar la compleja vida que le tocó vivir y que retrata en su canción Inmarchitable. A los 13 años ya había compuesto su primera canción, pero no fue hasta 2015 que decidió dedicarse de lleno a la música, cuando volvió a vivir en la capital. Desde entonces ha sacado tres álbumes y el año 2021 fue nominada a los Premios Pulsar en al categoría de Mejor artista de música urbana.

El show contará además con la participación de Portavoz, Carlitos Junior, la Pailita y Denise Rosenthal, destacados artistas de la escena nacional. Con Rosenthal, Lucero lanzó la canción Báilalo Mujer que fue reconocido internacionalmente por el medio de música y cultura Billboard en la selección de 15 colaboraciones de empoderamiento femenino de mujeres latinas. Una presentación que de seguro derrochará flow y dejará al público pidiendo más.

*Kidd Tetoon - (Escenario Perry by VTR, 13.00 horas)

Se hizo viral con la canción Skt un blunt y al año ya era invitado por la producción de Lotus a participar del Lollapalooza 2020, la versión que no pudo concretarse. Pero este año ya está acá Matías Díaz, el nombre real del trapero que ostenta cartel de suceso y fenómeno

Díaz, quien actualmente está bajo al casa disquera de Sony, inició su carrera a manera de sátira por YouTube. El oriundo de San Ramón en un principio se entretenía subiendo videos de caídas en skate. Sin embargo, pronto agarro vuelo con el canje que realizó a un estudio emergente. A la semana de lanzada la canción Skt un blunt, el video ya acumulada un millón de visitas y los Teta gang empezaban a crecer. Actualmente cuenta con colaboraciones con Ozuna y Polimá Westcoast, y ha participado de programas de televisión como El Discípulo del Chef y La Junta. Sin duda una carrera catapultada por las redes sociales que hoy rinde frutos.

*The Wombats - (Escenario VTR, 14.45 horas)

Como es tradición, el principal escenario del festival se vestirá con los ritmos del rock alternativo y el indie y uno de los grupos encargados de cumplir esa espera será The Wombats. El grupo inglés tuvo sus inicios en la academia de música de Paul McCartney en Liverpool, donde los tres integrantes de la banda, Matthew Murphy, Dan Haggis y Tord Øverland-Knudsen, se conocieron y deicidieron reunirse a tocar. Ya han pasado 15 años.

El grupo inglés ya suma cinco discos en su repertorio y se caracterizan por su sentido del humor. Sus shows, que en un principio tenían fama de surrealistas por los monólogos e intros a capella, han pasado por diversos escenarios de alto renombre, como Ibiza Rock, Glastonbury Festival y ahora el Lollapalooza.

El show quevan a presentar se enmarca dentro de lo último publicado por los ingleses. Fix yourself not the world es el quinto álbum del grupo y subraya una evidente diferencia en cuanto a sondio con el resto de su obra. De acuerdo a una entrevista brindada para el medio The Boar, la banda asegura que el grabar a distancia marcó el estilo del álbum. “El álbum no hubiese sonado exactamente igual si todos hubiésemos estado en la misma habitación”, rescató Haggis el vocalista y baterista del grupo. Un grupo que quizás no todos conocen, pero que vale descubrir.

*Dulce y Agraz - (Escenario Lotus, 15.15 horas)

La chilena viene preparando el lanzamiento de Albor, su segundo disco de estudio que mezcla el folclor con el pop y que se inspira en la carrera de sus padres, ambos folcloristas. Daniela González, el real nombre de la artista, también estará presente en Lollapalooza con un repaso por toda su carrera, donde el pop y las sensibilidades acústicas asoman como sus grandes ejes.

Tocando el piano desde los 12, la oriunda de Maipú lanzó su primer EP Dulce y Agraz en septiembre de 2015, en noviembre del mismo año ya tocaba en los escenarios del festival L.I.M.A en la capital de Perú. Desde entonces, la compositora ha lanzado tres EP y un álbum llamado Trino. Bien recibida por la crítica y con colaboraciones de grandes artistas nacionales como Princesa Alba, Yorka y Martina Lluvias, Dulce y Agraz nos pondrá nostálgicos -y acústicos- en el Lotus Stage de este año.

*Marky Ramone - (Escenario Banco de Chile Stage, 15.45 horas)

El proyecto del ex baterista de Ramones, un ícono de la música de los 70 y parte de los 80 y 90, aterriza en nuestro país con toda la fuerza del punk rock. Y como un invitado habitual de estas latitudes. El regreso forma parte de su gira por la región, en las que se enlistan países como Argentina, Uruguay y Colombia, y contemplara tanto su discografía como solista así como los grandes himnos de la banda icónica de la que formó parte hasta 1996.

Desde entonces el baterista se ha dedicado a seguir dando conciertos alrededor del mundo junto a su proyecto Marky Ramone’s Blitzkrieg junto a aclamados vocalistas como Andrew W.K y Michale Graves. Además lleva diez años animando y como DJ en el show Marky Ramone’s Punk Rock Blitzkrieg de la radio SiriusXM. Una grata sorpresa para aquellos que extrañan las épocas de jeans, chaquetas de cuero, zapatillas de lona y riffs a alto vértigo y velocidad.

*Pabllo Vittar - (Escenario Perry, 16.00 horas)

Otro imperdible será la brasileña Pabllo Vittar. Oriundo de Brasil, más específicamente de São Luís, la cantautora dio sus primeros pasos en la música en la adolescencia, cuando se adentró en el mundo del arte del Drag. De sus primeras presentaciones en bares de Uberlandia, municipio de Brasil, Phabullo Rodrigues da Silva, nombre real de Pabllo Vittar, saltó a la fama con Open Bar, canción lanzada el 2015 y que se inspira en la colaboración de Major Lazer con DJ Snake y MØ titulada Lean On.

Actualmente el artista presenta un amplio repertorio de colaboraciones, entre las que destacan Flash Pose, con Charlie XCX, Tímida con Thalía y Sua Cara con Anitta y el grupo que inspiro ese primer tema, Major Lazer. Además ha participado de varios programas de televisión e incluso se prepara para animar el próximo reality de HBO Queen Stars Brasil, que busca dar visibilidad a la comunidad LGBTQI+ y los artistas del Drag brasileño.

Si bien el artista se mueve por distintos estilos, sus principales líneas se concentran en el pop, la electrónica y el funk brasileño, por lo que el show que podemos esperar de esta perfomance estará llena de ritmo, baile y colores.

*Remi Wolf - (Escenario Axe Stage, 16.00 horas)

Directo de la generación aesthetic, Remi Wolf viene a encantarnos con su música pop electrónica. Con muchos sonidos, imágenes coloridas e ilustraciones psicodélicas, la californiana reconocida por aparecer en el programa de American Idol el año 2014 viene a presentarnos su primer álbum de estudio, Juno, lanzado en 2021.

Con toques de funk y soul, la voz gruesa de Wolf se encarga de presentarnos canciones inspiradas en anécdotas de su vida personal. Desde relaciones íntimas como en Sally o sus problemas de ansiedad y adicción en Liquor Store: todo cabe en una figura que retrata a plenitud el mundo millenial de internet.

*Francisco Victoria - (Escenario Aldea Verde, 16.00 horas)

Otro artista nacional que dirá presente es Francisco Victoria. El cantante y productor se caracteriza por sus composiciones decoradas con toques electrónicos y pop. Iniciado en sus primeros pasos en la escritura músical con tan solo 14 años, a los 18 ya ganaba el concurso concurso de composición musical Luis Advis. Llegó a Santiago a los 20 y ahí inició una carrera más consolidada de mano de Álex Anwandter, el destacado artista que lo integro a su banda y luego le produjo su primer disco, Prenda, en 2018.

Esta vez el músico, que inspira su nombre en la comuna de Victoria, de la que es proveniente y que ha producido artistas como Princesa Alba y Gonzalo Yañez, presentará temas de su segundo disco de estudio Herida, lanzado este año y donde además colabora con Francisca Valenzuela.

*Totó la Momposina - (Escenario Lotus, 17.00 horas)

Directo desde Colombia, la folclorista es una de las mayores representantes de su música natal. Con más de 40 años de carrera, la cantante ha colaborado con importantes artistas como Calle 13, Rubén Albarrán de Café Tacvba, Gustavo Santaolalla, Gilberto Gil y Victor Heredia.

Con toques africanos e indígenas y paseándose por la cumbia colombiana y la salsa caribeña, la artista aporta el costado más vernáculo del evento, sin estridencias, y siempre con el foco girando hacia el rescate de la raíz.

*Jhay Cortez - (Escenario VTR, 18.45 horas)

El reguetonero Jhay Cortez ha sabido posicionarse durante los últimos años como uno de los artistas más importantes del género urbano. De esta forma, sus sencillos en colaboración con su coterráneo Bad Bunny como DÁKITI y CÓMO SE SIENTE acumulan en conjunto más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Con este prontuario a sus espaldas, el boricua llegará al VTR Stage cerca de las 18:45, para hacer bailar a todo su público. Su carrera se encuentra en un constante ascenso; de esta forma, el intérprete urbano fue nombrado como uno de los candidatos para llevarse el galardón como Artista del año, Sencillo del año y Canción viral del año en los Latin America Music Awards 2022.

Su último sencillo, Sensual bebé, acumula más de 7,5 millones de visitas en Youtube a solo 8 días de su lanzamiento. Así, se espera que su llegada al Parque Bicentenario de Cerrillos esté marcada por un recorrido por lo mejor de sus lanzamientos, además de incluir parte de lo que es Timelezz (2021), su último álbum.

*Martin Garrix - (Escenario Banco de Chile, 19.45 horas)

La primera vez que Garrix aterrizó en nuestro país fue en 2014 para el festival de música electrónica Creamfields. Consagrado como uno de los mejores DJ del mundo, el holandés fue un prodigio de la electrónica que triunfó con apenas 17 años luego del lanzamiento de su canción Animals.

Si bien estaba confirmado para el line-up del año 2020, este show no pudo realizarse por la cancelación que sufrió el festival por el avance de la pandemia por COVID-19. En ese entonces el artista declaraba: “Me encanta la gente, me encanta la energía y me encanta Chile. No puedo esperar para estar allá de nuevo. Y valdrá la pena esperar”.

Hoy prepara un nuevo setlist para la edición de 2022 y en conversación con Culto ha afirmado su emoción por volver al país. El show asegura “tendrá la tradicional energía eufórica que podrías esperar de un set de Garrix, así como también tendrá mucha nueva música”.

Un nombre que asegura baile, energía y electrónica en toda su plenitud.

*Foo Fighters - (Escenario VTR, 21.00 horas)

Sin duda el plato fuerte de la noche. La banda liderada por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y Scream, pisa territorio chileno luego de siete largos años. Con 27 años de vigencia los autores de exitos como The Pretender o Everlong traerán el vigor del rock con un setlist inigualable.

Basado en la reciente presentación en el Innings Festival, realizado en Arizona, el grupo originario de Seatle debería hacer un repaso por sus temás más emblemáticos, además de un posible cover de Somebody to love de Queen, tal como lo han venido mostrando en el último tiempo.

De igual manera, la banda que completan Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee hicieron sudar a México hace unos días en el Foro del Sol, donde también cumplieron con un setlist similar por lo que se espera que en Chile: una presentación que se alargue por lo menos dos horas, ya que algo que caracteriza a la banda son sus extensas perfomance que resultan un festín para sus fans.