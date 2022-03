“No es marketing para hacer dinero, se trata de que escuchen un mensaje importante”: Residente y el impacto de This is not America

Desde hace un par de semanas que la figura de René Pérez Joglar, más conocido como Residente, está en el ojo del huracán mediático. Su colaboración con el productor argentino Bizarrap concluyó en una tiradera que, al mismo tiempo que criticaba la escena de toda la industria urbana, se abalanzaba en contra del colombiano J Balvin.

La BZRP Music Sessions #49 tuvo reacciones encontradas. Mientras algunos aplaudían el gesto de Residente, otros apuntaban a que se trataba de una simple estrategia de marketing para reactivar su carrera ad portas del lanzamiento de un nuevo disco.

Sin embargo, el ex Calle 13 estaba consciente de aquello, y a pesar de afirmar que el contenido de la tiradera expresa un un sentimiento importante de exteriorizar para él, declaró en entrevista con la Rolling Stone de México que ese ejercicio de rechazo hacia Balvin también fue una forma de mantener al público expectante para el estreno de un sencillo más importante: This is not America.

“Cuando vi que no iba a salir en diciembre como pensaba, pues la puse en una fecha cercana a otra canción a la que quiero que la gente realmente le ponga atención. No es marketing para hacer dinero, se trata de que escuchen un mensaje que es más importante para mí”, señaló a la revista sobre el tema hecho en colaboración con las hermanas cubanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, conocidas como Ibeyi.

En efecto, los casi 76 millones que ya acumula la sesión con Bizarrap pusieron nuevamente a Residente en la palestra, a pocas semanas del lanzamiento una nueva canción protesta que, en una línea similar a Latinoamérica en los tiempos de Calle 13, busca reivindicar y problematizar sobre el gentilicio continental que Estados Unidos ha utilizado históricamente para referirse exclusivamente a su territorio.

El título hace referencia a This is America de Childish Gambino, que habla sobre la violencia policial que se manifiesta en el país norteamericano contra la población afrodescendiente. En la mitad de la canción, y después de haber repasado parte de la historia continental, Residente abre paso al segundo coro con el verso “Gambino, mi hermano, esto sí es América”.

Pero el puertorriqueño aclaró que varios de los hechos históricos de sangre que describe en su canción –que van desde el asesinato del independista peruano Tupac Amaru hasta los denominados “falsos positivos” de Colombia– tienen que ver con casos donde hubo intervención directa o indirecta de Estados Unidos.

“Las situaciones que presento en el video están conectadas con intervenciones de Estados Unidos. Qué mejor manera de decirle brother, te estás llevando el nombre después de haber hecho la Operación Cóndor y haber matado a medio millón de personas, y haber provocado indirectamente que mataran a Víctor Jara durante la dictadura de [Augusto] Pinochet. También es un buen momento para tocar diferentes situaciones que han ocurrido en Colombia, en Venezuela y repasar los acontecimientos importantes de América”, señaló a la BBC, agregando que “puede ser un buen momento para buscarle alternativas a la palabra ‘estadounidense’ en inglés y que cuando se refieran a su país no digan América, digan USA”.

Sobre la referencia a Gambino, Residente declaró ser fanático de su música, aclarando que, a pesar de la rabia encausada en la canción, es “lo que le faltó en This is America. Yo lo estoy completando, ayudándolo. Sí canto con molestia, porque yo rapeo mi verso desde el principio hasta el final de la canción, y mientras lo hago es difícil detenerme y ser buena gente al final en el punch line”.

Esa rabia que manifiesta el artista tiene parte de su origen en el tiempo que lleva residiendo en Los Ángeles: “la hice porque llevaba tiempo sintiéndome incómodo con el uso de la palabra América para referirse a Estados Unidos, ‘Los americanos’. Desde hace unos años para acá me molestaba, lo veía como otra forma de colonizar y de quitarle algo a Latinoamérica, y al continente, porque Canadá es parte también. Entonces, son esas ganas de que cambie la cosa y de cambiar el uso de la palabra, de que la gente se sienta mal refiriéndose a Estados Unidos como América, y eso ayuda a que la palabra vaya modificándose”, comentó a la Rolling Stone.

Además, aprovechó de hacer hincapié sobre la importancia que la canción protesta tiene dentro de su modo de ver la industria. “Imagínate, ser un artista y dar la vida por tus ideales. Por eso es que es tan importante para mí el tema que salió ayer también sobre Balvin, hay artistas que dieron la vida haciendo arte y que los persiguieron políticamente, y que les dijeron: “Si vuelves a tocar un tema, te matamos”. Y tocaron valientemente, no estúpidamente, sino porque no querían dejar de tocar. Eso yo lo veo con admiración. Incluso acá, en Estados Unidos, tienen a Nina Simone, que fue excelente, fue contra todo, pero en Latinoamérica están Víctor Jara, Mercedes Sosa…”, dijo al mismo medio.

Un video clip lleno de referencias

La propuesta audiovisual con que Residente acompañó el lanzamiento de This is not America también ha sido motivo de conversación, principalmente por las múltiples referencias a eventos sociopolíticos que involucran a nuestro continente, graficados de una forma bastante cruda por el artista (que codirigió el clip con el director francés Gregory Ohrel).

La primera gran cita, que además inspiró al músico a escribir la canción, es la obra del artista y arquitecto chileno Alfredo Jaar, que en 1987 instaló en el Times Square (en pleno centro de Nueva York) una muestra titulada A logo for America, que representaba un mapa iluminado del territorio estadounidense acompañado con la frase “This is not America”.

Captura de pantalla de This is not America, el nuevo sencillo de Residente.

“El video comienza con una obra del artista chileno Alfredo Jaar, quien hace alrededor de 30 años hizo el mismo statement: la reafirmación de que América es todo el continente, y no es solo un país. Inspirado en eso le puse el nombre a la canción. Desde el punto de vista de Estados Unidos, las situaciones que presento en el video no son parte de América”, señaló René Pérez a la BBC.

Otra de las referencias que abren el clip es el arresto de Lolita Lebrón, activista por la independencia de Puerto Rico que comandó un grupo independentista que atacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cumpliendo 24 años de prisión antes de recibir el indulto del ex presidente Jimmy Carter.

Captura de pantalla de This is not America, el nuevo sencillo de Residente.

La presencia de los pueblos americanos pre existentes también tiene un rol protagónico dentro del video. En varias partes podemos ver a niños indígenas interactuando con productos “colonizadores” como las hamburguesas y cajitas felices de la cadena estadounidense de comida rápida McDonald’s o los vasos plásticos de café que aluden a Starbucks, empresa con presencia en los distintos países de Latinoamérica, incluso en una nación cafetera como Colombia.

Captura de pantalla de This is not America, el nuevo sencillo de Residente.

También toma bastante protagonismo la figura de Tupac Amaru, descendiente de la realeza inca y principal precursor de la revolución indígena durante la época colonial que luchó por la independencia del Perú. En el video, un arresto policial hace referencia al asesinato del líder, que fue sostenido por sus extremidades y descuartizado a hachazos.

Captura de pantalla de This is not America, el nuevo sencillo de Residente.

Además de la intervención de Jaar, Residente también pone en el centro del video clip el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, detenido al día siguiente del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet y que, tras horas de torturas, recibió 44 balazos percutidos por militares en dependencias del ex Estadio Chile, que hoy recibe su nombre.

Captura de pantalla de This is not America, el nuevo sencillo de Residente.

Como esas son muchísimas otras las citas: los niños migrantes encerrados en jaulas en la frontera entre México y Estados Unidos, los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados en Ayotzinapa, la ocupación militar de las favelas brasileñas ad portas del mundial de fútbol del 2014, las manifestaciones en Argentina en 2001 por el caso conocido como el corralito e incluso una escena donde se ve a un actor que encarna a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, limpiarse la boca con la bandera de dicha nación mientras un niño indígena del Amazonas lo observa.