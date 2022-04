Administrador del Estadio Nacional insiste en que recital de Metallica no es viable: “Es gestión de la empresa productora del show definir alternativas”

Horas decisivas corren para decidir la suerte del show de Metallica en el país, agendado originalmente para el 27 de abril en el Estadio Nacional. Sobre todo tras conocerse ayer un comunicado en que el Instituto Nacional del Deporte (IND) descartó toda opción y comunicó que “lamentablemente la última evaluación realizada confirmó que el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un evento masivo”.

¿La razón? Los retarsos en los trabajos que hoy se realizan en las inmediaciones del coliseo. El plazo inicial de entrega era el 2 de marzo, pero finalmente todo se fue postergando, sin aún existir fechas resueltas.

En contraparte, la productora DG Medios -organizadores de la cita- ha respondido que a partir del día 31 de marzo se llegó a un acuerdo en que ambas partes consideraban que existían factibilidades técnicas para llevar a cabo el espectáculo sin inconvenientes mayúsculos. La promotora envió la semana pasada una minuta con una serie de puntos comprometidos para garantizar la realización del show sin que se alteren las faenas del reducto, entre los que figuraba reforzar con 80 guardias extra el sector aledaño aún en reparación y realizar un registro gráfico de todas las áreas antes del evento, para revisarlas tras su finalización y así constatar si el show podría haber generado alguna clase de daño.

Consultado por Culto, el administrador del estadio, Christian Silva, detalla cuáles fueron los puntos que trabaron la realización del concierto de Metallica en el lugar y que llevaron a negar el espacio a los organizadores.

¿Cuáles fueron los puntos concretos que no se pudieron solucionar para permitir el show de Metallica en el Estadio Nacional?

Las obras del Parque, que cubren la mitad de la superficie del recinto del Estadio Nacional, se encuentran retrasadas en al menos 4 meses. Estos trabajos también comprenden todo el anillo del coliseo y los accesos. En el caso del recital de Metallica, que convoca a más de 60 mil personas -más que un partido de fútbol a estadio lleno- hay trabajos pendientes en ese perímetro y, además, no se cuenta con las vías de evacuación en óptimas condiciones, en caso de emergencia.

El plazo de entrega de las obras del Parque Deportivo según la licitación era el 2 de marzo, ¿por qué se retrasaron las obras?

La documentación de los contratos fue publicada la semana pasada en la página web del Ministerio del Deporte. El 25 de febrero, la administración anterior, informó que hubo retrasos en materia de la definición de proyectos eléctricos asociados al parque, que modificaron la fecha del 2 de marzo al 17 de mayo. Pero, además, antes de concluir la gestión anterior, se comenzó a tramitar otra modificación de plazo para el mes de julio.

¿Estaba contemplado un posible atraso en las obras? ¿qué alternativas se barajaban al respecto?

Cuando se reservaron las fechas para la realización del concierto, en enero de 2022, se le indicó a la empresa productora que se estaban desarrollando importantes obras de infraestructura que podrían dificultar o anular la realización de eventos de gran magnitud. Lamentamos que estos problemas se hayan ocasionado y respecto de los retrasos, se dispuso la realización de un sumario administrativo en relación con actuaciones del año pasado. Si bien nosotros estamos abiertos a colaborar en la búsqueda de recintos públicos disponibles, es gestión de la empresa productora definir alternativas.

¿Al día de hoy, cuánto se ha avanzado en las obras pendientes?

El proyecto del Parque, al mes de marzo, registraba un 44% de avance físico en las obras. Hoy debemos estar en un porcentaje levemente mayor.

DG Medios ha dicho que a partir del 31 de marzo emitieron una minuta con una serie de puntos en que se comprometían a hacer el show sin alterar los trabajos de remodelación del lugar. ¿Qué les pareció este informe? ¿Por qué se rechazó?

Pese a los esfuerzos y la voluntad de buscar una solución, la conclusión final es que no se garantiza adecuadamente la seguridad de las personas y la continuidad de los trabajos que son necesarios para Santiago 2023.

Consultados por las palabras del administrador del coliseo, desde DG Medios recalcan que la reserva del lugar no fue en 2022, sino que se hizo en agosto de 2019, hace más de dos años, ya que la fecha inicial del espectáculo sería el 15 de abril de 2020, el que se fue postergando debido a la pandemia.

También apuntan a que los motivos y los lineamientos de seguridad no son potestad de la administración del estadio. Cuentan que el 5 de abril tuvieron una reunión en la Intendencia de Santiago donde se aprobó el plan de seguridad para el evento, encuentro en el que, entre otros estamentos, también estaba presente Carabineros y el propio jefe de seguridad del Estadio Nacional.

Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), insiste en que no existe voluntad política para ceder el Nacional y que no hay motivos técnicos para no prestarlo, ya que los arreglos de sus alrededores pueden convivir con el recital. También acota que, por tiempos, es muy difícil situarlo en otro recinto.

“Se falta alevosamente a la verdad. La opinión pública sabe que este es un evento que está programado y recalendarizado desde 2020″.

Después sigue: “Si la autoridad o el estado de Chile o la concesionaria de las obras no puede cumplir con la promesa que prometió en sus bases, la cual es convivir con los eventos, no puede culpar a terceros de su negligencia y es plausible esperar el gobierno corrija aquello”

“Estamos en presencia de un ‘censura’ administrativa que puede evocar esos oscuros momentos en que por muchas razones Serrat, Iron Maiden o Madonna no podían tocar en Chile”, culmina.

La productora alza la voz

Durante la tarde, DG medios emitió un comunicado respondiéndole al IND, en particular por la declaración que hicieron el domingo.

El texto parte señalando el momento en que desde la administración del recinto de Ñuñoa se les comunicó el retraso. “Por razones ajenas a nuestra organización, los trabajos realizados en el recinto del Estadio Nacional han demorado más de lo originalmente planeado. En virtud de esto, el 7 de marzo recibimos una comunicación del Director del Estadio Nacional, indicando que el concierto de Metallica no podría realizarse”, detalla el comunicado.

“DG Medios inmediatamente buscó la forma para salvaguardar este evento. La declaración pública del IND indica que fue solicitada una reunión el día 21 de marzo, pero lo presentado ese día fue un recurso extraordinario de revisión, el cual al día de hoy aún no ha sido formalmente resuelto por la autoridad”, agregan.

Luego detallan la serie de reuniones sostenidas con las autoridades en que se les detallaron las medidas de mitigación requeridas para el evento. “Nos reunimos con representantes de la autoridad los días 24, 28 y 31 de marzo. En esta última reunión asistieron las partes involucradas, incluyendo la constructora a cargo de la obra. Aquí se nos expusieron claramente las medidas de seguridad requeridas para realizar el evento, las cuales nos comprometimos a cumplir y a presentar un plan que asegurara el normal funcionamiento del recinto”.

“El día 5 de abril, tuvimos la oportunidad de revisar el plan de seguridad con representantes de diversas organizaciones encargadas de la seguridad para este tipo de eventos, como la Delegación Presidencial Región Metropolitana, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representantes de ONEMI, Carabineros y Estadio Seguro, encargados de hacer cumplir los requisitos de la circular 28 de eventos masivos. Estas instituciones mostraron conformidad con el plan de seguridad desarrollado, sin hacer observaciones a este”, agregan.

“Sin embargo, el día 6 de abril, a pesar de todo lo realizado y de haber presentado un plan detallado de seguridad, nos es informado, sin mayor explicación, en una reunión con el Director y Jefa de Infraestructura del IND, que el evento no podría realizarse”, detalla.

En charla con Culto, el administrador del recinto explicó que pese a la minuta con arreglos, este plan se rechazó debido a que “la conclusión final es que no se garantiza adecuadamente la seguridad de las personas y la continuidad de los trabajos que son necesarios para Santiago 2023″.

Una decisión que desde la productora lamentan. “La decisión fue sorpresiva para nosotros, ya que está supuestamente basada en razones de seguridad, aún cuando éstas habían sido resueltas tras nuestra reunión el día 31 de marzo. Sumado a esto, las instituciones que se encargan de la seguridad de estos eventos no habían hecho ningún reparo a lo que presentamos”, detallan en la misiva.

Más aún, desde DG Medios apuntan directamente a las autoridades como factor decisivo. “El IND no ha cumplido con las formalidades necesarias, al no haber resuelto el recurso extraordinario presentado hace ya 3 semanas, por el contrario, emitieron declaraciones públicas por redes sociales, en las cuales se declara abierto a ‘colaborar con la evaluación de otras alternativas’, después de haber hecho caso omiso a todas las soluciones ofrecidas en base a sus propios requerimientos”.