Definitivo: Metallica tocará en el Club Hípico y mantiene la fecha de su show

Tras varios días en vilo, finalmente el concierto de Metallica en Chile, agendado para el próximo miércoles 27 de abril, se realizará en el Club Hípico. Y en esa misma fecha.

Así lo informó esta jornada la productora DG Medios, encargada de llevar adelante el show, tras la negativa del Instituto Nacional del Deporte (IND) de facilitar el recinto del Estadio Nacional, a causa de los retrasos en los trabajos en las inmediaciones del lugar de cara a los Juegos Panamericanos.

En el texto enviado por la productora, subrayan que la decisión se debió “a que las autoridades que manejan dicho Estadio, no obstante, todos nuestros esfuerzos y los acuerdos alcanzados, decidieron no autorizar su uso para el show del 27 de abril, lo que para nosotros constituye una razón de fuerza mayor, que no debemos sino acatar”.

También agregan que “los incomprensibles retrasos de las obras en el Estadio Nacional no son responsabilidad alguna de DG Medios y la falta de compromiso por parte del recinto para trabajar en conjunto, lo que nos obliga a que debamos realizar este importante evento, que genera más de cinco mil plazas de trabajo, en la nueva ubicación indicada, aún cuando todos los documentos requeridos para la convivencia del espectáculo y los trabajos de pavimentación y habilitación del Estadio fueron presentados y aprobados por las entidades técnicas”.

Dentro de lo más importante, informan que “el nuevo recinto al ser un lugar distinto del Estadio Nacional y, naturalmente no acondicionado para este tipo de eventos, no cuenta con todas las ubicaciones ofrecidas desde un principio en el Estadio; es por esto que debemos reubicar a los asistentes de algunas de las primitivas localidades, en una nueva configuración, que consta de 4 sectores de pie”.

Esta reorganización corresponde al sector Andes, que será reubicado en un nuevo sector a continuación de Cancha Vip. Cancha General, que se ubicará posterior al nuevo sector anunciado para Andes, y finalmente, Galería Monster Energy, que se reubicará seguido del nuevo sector de Cancha General.

Cancha Frontal, Pacífico Medio, Pacífico Alto, Pacífico Bajo y Pacífico Lateral mantienen sus ubicaciones a través de graderías que se instalarán en el sitio. Y en síntesis, Andes y Galería quedan de pie, no sentados como antes.

Los tickets ya adquiridos serán válidos para el show a realizarse en el Club Hípico; para quienes no estén conformes con las nuevas condiciones del concierto, pueden solicitar la devolución del dinero desde hoy viernes 15 de abril de 2022, hasta el lunes 25 de abril de 2022.

Para ello, los portadores deben ingresar a https://www.puntoticket.com/devoluciones, canal disponible para solicitar el reembolso del dinero, independiente del método de compra (online o puntos de venta), e independiente del tipo de ticket. El reembolso será completo, es decir, incluyendo el cargo por servicio.

Si el medio de pago fue realizado con tarjeta de débito, se desplegará un formulario en el cual se solicitarán los datos bancarios del titular de la compra del evento y de la persona registrada en Puntoticket.

Si el medio de pago fue realizado con tarjeta de crédito, la solicitud quedará registrada y el cliente deberá revisar su estado de cuenta en un plazo de 25 días hábiles estimados.

Si el ticket fue adquirido en un Punto de Venta, se debe solicitar la devolución en la sucursal más cercana y habilitada. Las sucursales disponibles se encuentran en el siguiente enlace: https://www.puntoticket.com/paginas/puntosventa

El concierto mantiene a sus dos invitados especiales: la banda nacional Yajaira y los estadounidenses Greta Van Fleet.

Un concierto en vilo

Durante varios días el show estuvo en la cornisa. El domingo 10 de abril, el IND informó en un comunicado que el coloso de Ñuñoa “no está en condiciones de recibir un evento masivo, por existir riesgo para la seguridad de las personas y comprometerse la continuidad de los trabajos de las obras consideradas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023″.

Por su lado, la productora involucrada señaló que había presentado desde marzo una minuta con puntos requeridos para garantizar la realización del show en ese Ñuñoa; allí estaba proyectado que la banda iniciara su gira mundial, sin grandes alternativas de otro lugar, teniendo en cuenta los 62 mil boletos ya vendidos desde la fecha inicial de la cita, el 15 de abril de 2020.

Por lo demás, el Monumental recibirá un partido de Colo Colo ese mismo día, y otros recintos, como el Bicentenario de La Florida o San Carlos de Apoquindo, no tienen una capacidad multitudinaria.

Sin embargo, como informó Culto, en esos mismos días comenzaron las gestiones de la productora con el Club Hípico, recinto que ya cuenta con la experiencia de haber recibido a Metallica en el año 2010. “La disposición siempre está, pero hay que coordinar una serie de temas con los caballos; encajar los caballos con el montaje y las pruebas de sonido, los vecinos”, detalló hace unos días Gloria Covarrubias, jefa de eventos del Club Hípico.

El asunto ya está resuelto. Entre el miércoles y el jueves, la productora envió al grupo estadounidense los detalles de su desembarco en el reducto de calle Blanco Encalada, buscando su aprobación. El conjunto aceptó la mudanza de sitio -ante la falta de opciones y lo poco que queda para el espectáculo- y será su segunda vez en tal espacio.