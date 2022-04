Reseña de libros: de Patricia Highsmith a Julio Carrasco

¿Cómo se Escribe un Libro de Suspenso?, de Patricia Highsmith (UDP)

No podía vivir sin el crimen. Patricia Highsmith es autora de algunas de las novelas negras más seductoras y perversas, donde el protagonista es el criminal. “Desde el punto de vista dramático, los criminales son interesantes porque, al menos durante un tiempo, son enérgicos, libres de espíritu, y no se someten ante nadie. Yo, en cambio, soy tan cumplidora de la ley que me pongo a temblar frente a un aduanero aunque no lleve nada de contrabando en mi equipaje”, escribió en este ensayo, a medias manual, a medias confesión, sobre cómo se escribe un libro de suspenso. La autora de El talentoso Mr. Ripley analiza los resortes de la ficción narrativa desde su experiencia, desde cómo desarrolla sus ideas hasta el papel de la emoción, la sorpresa y la ambigüedad moral en el relato. Y de un modo indirecto, aproxima al lector a la intimidad de su tarea creativa, desde su primer encuentro con la escritura, a los 9 años, cuando cautivó a sus compañeros con la lectura de una composición escolar.

El Meteoro. Antología de Julio Carrasco. Selección de Adán Méndez (Tácitas)

El trabajo poético más visible de Julio Carrasco es con el colectivo Casagrande, el grupo que bombardea poemas sobre ciudades que fueron bombardeadas (Santiago, Guernica, Dubrovnik, Berlín). Músico, director del festival de ciencia y poesía Acrux, Carraso es autor de cuatro libros de poemas donde despliega una mirada reflexiva atravesada de humor, una voz coloquial en la que se cruzan el absurdo y la ternura, el entusiasmo poético y la ironía, el escepticismo y cierta aire místico. Esta antología es una conjunción virtuosa entre antologado y el antologador: poeta y editor ejemplar, Adán Méndez dialoga con Carrasco en una lengua común, una lengua corriente que valora los silencios y aquella risa que deja pensando al lector. El libro está poblado de tiburones, reptiles, dudas, gatos y plegarias surrealistas, como cuando ruega: “que el meteorito caiga sobre mi cabeza”.

El Lugar donde Mueren los Pájaros, de Tomás Downey (Laurel)

“La beba se llama Jazmín y nació hace menos de dos meses”, dice la narradora, de nueve años. La familia está en la playa, sin el padre, y la madre se siente agobiada y superada por el cuidado de la bebé, por su llanto todas las noches y sus otras dos hijas. “Las dos estamos de acuerdo en que una hermana más, y más encima mujer, sobraba”, dice la narradora en el inicio del cuento que da título al libro. Con una tensión creciente, la escena cotidiana de una familia en la playa transitará hacia lo pesadillesco y revelará la oscura inocencia que puede esconder la niñez. A menudo los cuentos de Tomás Downey comienzan en ambientes familiares o domésticos y progresivamente, con agilidad y fluidez narrativa, se vuelven amenazantes, lo siniestro se torna inminente y sorprende al lector con desenlaces fantásticos o inesperados.

El Universo según Carlota. Agujeros Negros y Explosiones Estelares, de Teresa Paneque (Planeta Junior)

Carlota lo escuchó pero le costaba entenderlo: “¿Cómo puede ser real que cerca de un agujero negro el tiempo vaya más lento y además uno se estire como un espagueti? ¡Suena absurdo!”. Si en la primera aventura Carlota despertó su interés en el universo y participó en la feria de ciencias, ahora se prepara para las olimpíadas de astronomía. Es verano y ella no olvida su amor por el arte: diseña un mural sobre agujeros negros en el museo. Y mientras comienza a investigar para el taller de ciencias, la llegada de un nuevo integrante, que a ella no le cae nada simpático, parece eclipsarla. En esta segunda entrega, la astrónoma Teresa Paneque no solo enriquece la saga de Carlota con nuevos temas vinculados con el universo, también perfila mejor sus personajes y aborda motivos como el valor de la amistad y la igualdad de géneros.