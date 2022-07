Un detective mormón ante un crimen brutal: llega la serie con la que Andrew Garfield fue nominado a los Emmy

Este martes, cinco meses después de conseguir su segunda candidatura a los Oscar (Tick, tick... Boom!), Andrew Garfield sumó un nuevo espaldarazo a su trayectoria: su primera nominación a los Emmy.

Esta vez arremete en la carrera por Mejor actor de miniserie o película para la televisión, en competencia con Colin Firth (The staircase), Oscar Isaac (Scenes from a marriage), Michael Keaton (Dopesick), Sebastian Stan (Pam & Tommy) y Himesh Patel (Station eleven).

El intérprete de La red social lo consiguió gracias a su rol en Por mandato del cielo (Under the banner of heaven), miniserie de siete capítulos basada en el libro de no ficción que Jon Krakauer publicó en 2003 y que ha cosechado en general comentarios entusiastas.

Foto: Hulu

En la producción creada por el ganador del Oscar Dustin Lance Black (Milk), Garfield encarna al detective Jeb Pyre, un detective mormón bondadoso pero determinado a encontrar al culpable de un doble homicidio en el ficticio pueblo de East Rockwell, Utah, en la década de los 80.

Al investigar el asesinato de Brenda Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su hija, su dupla será un detective foráneo, Bill Taba (Gil Birmingham). Ambos se sumergirán en las turbias circunstancias del crimen y en los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el 1820.

“Es la insistencia de la serie en preguntar no sólo quién lo hizo sino por qué, por qué y nuevamente por qué lo que la convierte en algo más grande, algo más complejo, más reflexivo y, en última instancia, mucho más inquietante”, opinó en su crítica The Hollywood Reporter.

Tras conocerse la candidatura de su actor principal, la ficción confirmó que llegará a Chile el próximo miércoles 10 de agosto. Ese día la plataforma Star+ lanzará sus siete episodios.