Teju Cole reabre las charlas presenciales en el ciclo La Ciudad y las Palabras de la UC

Semanas antes de su viaje a Chile, Santiago era un polvorín. Luego del incendio del Metro, las protestas sacudían la ciudad y los manifestantes se enfrentaban riesgosamente con la policía. Prevista inicialmente para noviembre de 2019, la visita del escritor y fotógrafo Teju Cole fue postergada para marzo de 2020. Pero entonces todo el país se replegó por la pandemia de coronavirus. Finalmente, el reconocido autor viajará en agosto invitado al ciclo La Ciudad y las Palabras de la UC.

Nacido en Michigan en 1975 y crecido en en Nigeria y luego en Brooklyn, Teju Cole será el encargado de retomar las conferencias presenciales del seminario organizado por el Doctorado en Arquitectura UC, en el campus Lo Contador, el 18 de agosto a las 18.00 horas.

Profesor de escritura creativa en Harvard, el escritor, crítico y curador hablará sobre su visión de la ciudad, a partir de Nueva York y Lagos, la ciudad de su infancia.

Autor de novelas, ensayos y libros de fotografía, Cole encontró reconocimiento con la segunda de sus novelas, Ciudad abierta, protagonizada por un joven siquiatra nigeriano alemán que emprende paseos a pie por Nueva York.

“Y así, cuando el otoño pasado empecé a dar largos paseso vespertinos, Morning Heights me pareció un lugar cómodo desde donde internarme en la ciudad. El sendero que baja desde la catedral de Saint John de Divine y cruza Morningside Park está a solo quince minutos de Central Park. En la otra dirección, hacia el oeste, hay diez minutos hasta Sakura Park, y doblando desde allí hacia el norte se va a Harlem a lo largo del Hudson, aunque el tráfico impide oír el río que corre al otro lado de los árboles. De este modo, al comienzo del último año de mi beca en psiquiatría, Nueva York fue tramándose en mi vida a ritmo de caminata”, escribe.

La novela recibió numerosas distinciones: fue finalista del Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros y ganó el Premio PEN/Hemingway, así como el Premio del Libro de Ficción de la Ciudad de Nueva York. “El valor de Teju Cole es haber articulado esta historia de la ciudad en una novela andante, urbana y contemporánea, donde mezcla con osada frescura ensayismo y opinión política, música, arte, pensamiento, literatura”, comentó el diario El País.

Entre las virtudes del libro, uno de los más destacados fue la mezcla de géneros.

-Sí, muchos se preguntaron: “¿Es esto una novela?” Otros decían que eran unas “memorias veladas”. Luego se dieron cuenta de que, por supuesto, era una novela. En esas páginas había mucha invención. Y de alguna manera Ciudad abierta creó su propio destino; creó su propia realidad. El problema es que al tener éxito, muchas personas querían que escribiera un libro igual. Pero para entonces yo era como un caballo que había escapado de los establos. Ja. Y a partir de ahí mi único compromiso es que cada proyecto sea diferente del anterior -dijo a La Tercera en 2020.

En aquella entrevista, el autor recordó la impresión que le provocaron las manifestaciones en Chile y cómo las conectó con otras movilizaciones que entonces agitaban las calles, desde Haití a Hong Kong.

-He estado mirando las manifestaciones chilenas con profundo respeto y me gusta pensar en la idea presentada por John Berger; es decir, que una protesta no necesariamente conducirá a los resultados que la gente quiere, pero a lo que lleva es a una especie de ensayo. Las protestas son un ensayo para la revolución. Las protestas son una colección de cuerpos. Y las masas de cuerpos siempre llaman la atención, pero en Chile los números son absolutamente increíbles. Ya de por sí estos números se convierten en un mensaje propio e importante.

Inscripciones al mail lvillarr@uc.cl