Los 10 mejores capítulos de Better Call Saul

*Mijo (Temporada 1, episodio 2)

Tuco Salamanca y Jimmy se ven las caras en la casa del narco y su abuela. Los dos skaters le exigen dinero a Tuco, intentando timarlo y desconociendo con quién se están metiendo. Se llevan la peor parte, mientras Jimmy intenta, como siempre, salir del paso gracias a su labia.

Es la irrupción de Nacho Vargas, quien le pedirá asesoría a Jimmy tras un capítulo donde el abogado logra zafar de la muerte -en parte gracias a él, pero también de Nacho-, en un capítulo que combina mucha acción y humor, en medio del desierto, y que da pistas de que esta serie tendrá elementos de Breaking bad, pero que irá mucho más allá de los guiños para fanáticos.

*Five-O (Temporada 1, episodio 6)

El capítulo completo está dedicado a contar el pasado de Mike, que en Breaking bad no conocíamos y acá se desarrolla: el asesinato de su único hijo y la venganza, que será un motor del personaje. Se muestra cómo rastrea a dos policías que mataron a su hijo, se enfrenta a ellos y antes de que ellos intenten matarlo, lo hace él.

Es un episodio que ayuda a darle profundidad al personaje de Mike y a explicar por qué es un tipo tan silencioso, fuerte y estructurado: las emociones se le fueron en ese pasado.

Entre los tantos buenos momentos el capítulo, el monólogo de seis minutos de Mike hablando con la viuda de su hijo sirve para demostrar por qué Jonathan Banks es un actorazo y su personaje tan querido por los seguidores de la saga.

*Gran cambio (Temporada 2, episodio 1)

Jimmy decide retirarse y tener una buena y placentera vida. Kim va y lo confronta, pero luego él la invita a simular que son dos personas distintas y a darle una pequeña estafa a un tipo que está en el lugar.

Aparte de ser uno de los capítulos más cómicos de toda la serie, también es el momento en que Kim comienza a disfrutar de la vida de Jimmy y a seguirlo y comprenderlo, aunque no sea ético. Es el click del personaje femenino.

*Nailed (Temporada 2, episodio 9)

Mike embosca uno de los camiones de Héctor Salamanca, pero tras ello quedará ineludiblemente conectado a Gus. Mientras, en una junta bancaria de Nuevo México se dan cuenta que hay un error que retrasará todo para Mesa Verde: la culpa de todo es de Chuck, quien, humillado, se da cuenta que Jimmy es el responsable. Tras ello Kevin decide dejar HHM y firmar con Kim.

Solo momentos después Kim se dará cuenta que su primer cliente ha vuelto con ella gracias a la trampa de Jimmy. Es la primera vez que ella irá más lejos que nunca en su línea ética y trazará la relación que viene entre ambos.

Chuck se obsesiona con demostrar que su hermano lo ha perjudicado, sigue la pista junto a Ernesto y llegan donde la fotocopiadora donde Jimmy imprimió las hojas. Chuck tiene un desmayo y su hermano, que está mirando todo desde lejos, debe resolver si correr a ayudarlo o no hacer nada por inculparse. Lógicamente la decisión es la del ADN personaje: podrá ser un embaucador, pero tiene mucho corazón.

*Linterna (Temporada 3, episodio 10)

Better Call Saul tiene seis temporadas, pero su historia está partida en dos: la primera mitad es sobre la relación de Jimmy con su hermano y la segunda mitad sobre cómo se convirtió en Saul Goodman.

Por eso el cierre de la tercera temporada tiene el inevitable final de Chuck, quien después de pelearse con Jimmy y decirle que nunca en su vida realmente le importó su suerte, pierde el apoyo del buffete HHM.

El estado mental de Chuck empeora, él comienza a destruir parte de la casa, buscando que no haya ni un poco de electricidad y sucede algo que no vimos venir: sabíamos que moriría, pero los creadores eligieron el modo más impactante para hacerlo, cuando patea la linterna de gas de su mesa para quemar la casa con él dentro. Un final de temporada impactante.

*Ganador (Temporada 4, episodio 10)

El capítulo parte con un recuerdo: un karaoke donde Jimmy y Chuck cantan The winner takes it all, de ABBA. ¿Qué podría salir mal con ese arranque? La letra de ese tema del grupo sueco adquiere una nueva dimensión y se convierte en el leit motiv de Jimmy, quien en tiempo presente anima a la candidata rechazada a una beca a que persiga su sueño y a no ceñirse al camino recto si es que quiere triunfar. “El ganador se lo lleva todo”, le dice.

Gus se da cuenta que Lalo puede relacionar el trabajo de Werner con él y decide que debe morir. Mike le pide hacerlo él mismo, en una de las secuencia más desoladoras de la serie.

En paralelo, Jimmy junto a Kim arman un plan para que el protagonista sea un doliente tras la muerte de su hermano y así apelar al fallo del Colegio de Abogados que no quieren darle la venia para que siga ejerciendo el oficio. La apelación es tan contundente y sincera que lo logra, pero luego Kim se da cuenta que el discurso con el que ella lloró solo es un truco más de él. Aún descolocada, él decide que a partir de ahora ejercerá bajo el nombre de Saul Goodman. Es el capítulo donde comienza una nueva era.

*Bagman (Temporada 5, episodio 8)

Jimmy debe ir al desierto a recoger los siete millones de dólares que servirán de fianza para Lalo Salamanca. Acepta tras cobrar cien mil dólares, pese a que Kim le ruega que no lo haga. Los primos Salamanca se reúnen con Jimmy, le entregan el dinero y todo parece un mero trámite. Pero no.

En el viaje de regreso Jimmy sufre una encerrona de varios autos que le bloquean el paso. Se bajan, toman el dinero y uno de ellos apunta al protagonista para matarlo, pero un francotirador los mata a todos, menos a uno. El hombre que disparó a todos era Mike. Junto a Jimmy intentan regresan, pero el auto no funciona y deben caminar a Alburquerque a pie, mientras evitan al sobreviviente.

Como Jimmy no regresa, Kim decide ir donde Lalo Salamanca, lo que es una muy mala idea. El protagonista le confiesa a Mike que Kim sabe todo y él le responde: “Entonces ahora está en el juego”.

Un capítulo en pleno desierto, prácticamente con dos personajes, que por su cinematografía, actuaciones, tensión y profundidad está sin duda entre los más notables de la serie. Pura brillantez con Vince Gilligan como director del episodio.

*El camino de las malas elecciones (Temporada 5, episodio 9)

Jimmy inventa una historia para prolongar su ausencia en el desierto, pero Kim rápidamente descubre que le está mintiendo. Lalo Salamanca también sospecha y aparece en el departamento de ambos. La escena final que confronta a los tres seguramente está dentro de las mejores partes de Better Call Saul. El libreto, los encuadres de cámara, la enorme actuación de Rhea Seehorn y la violencia implícita y explícita. Todo está muy bien logrado.

También es el momento en que Jimmy comienza a entender en qué se ha metido al involucrarse con el cartel de narcos y, como le dice Mike, las malas acciones tienen malas consecuencias. También que un día, sin que se de cuenta, habrá aprendido que siempre se puede olvidar de todo lo que lo atormenta para seguir viviendo.

*Plan y ejecución (Temporada 6, episodio 7)

Probablemente no sea el mejor capítulo de la serie, pero de seguro es el más importante de toda la historia.

El plan de Kim y Jimmy para desacreditar a Howard ha funcionado a la perfección, pero termina de la peor manera: Hamelin llega destruido al departamento del matrimonio, pero a los minutos aparece Lalo Salamanca y culmina con la escena más trágica e importante, sorprendente y feroz.

Es el punto de inflexión de la historia: tras ese desenlace, no hay vuelta atrás para Kim y Jimmy/Saul.

*Apuntas y disparas (Temporada 6, episodio 8)

Jimmy y Kim deben lidiar con Lalo Salamanca, quien los involucra en su plan para matar a Gus y descubrir la planta que está construyendo. Los protagonistas, aún en shock, no atinan mucho a qué hacer.

El capítulo no solo resuelve una de las grandes dudas de toda la serie (¿Qué pasó con Kim Wexler y por qué no aparece en Breaking bad?), sino también confronta a muerte a Gus con Lalo, en un episodio que es pura adrenalina, grandes actuaciones y que a ratos parece el gran final.

El desenlace, nuevamente, es sorprendente: los creadores optan por resolver ambas encrucijadas en un mismo episodio, cuando aún restan cinco capítulos para el final.