“Estoy un poco abrumada”: cómo Britney Spears alista su regreso a la música de la mano de Elton John

Seis años y una dura batalla judicial pasaron antes de que Britney Spears, la mujer fuerte del pop en los primeros años del milenio, lance nuevo material. O en realidad no tan nuevo. Para este viernes 26 se espera su regreso a los lanzamientos musicales con una versión de Tiny Dancer, el tema de 1971 de Elton John, célebre por su inclusión en una secuencia de la película Casi Famosos (2000).

Desde que la rubia logró liberarse de la tutela legal de su padre, en noviembre de 2021, se había mantenido en silencio discográfico. El último lanzamiento había sido en 2020 con una edición de lujo del álbum Glory (2016), pero en esta oportunidad aprovecha el vínculo con otra estrella del pop. “Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo”, escribió en su cuenta de Twitter.

“!!!!Estoy un poco abrumada!!... ¡es un gran problema para mí! Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso!!!”, agregó Spears en un post con que abrió un breve hilo en Twitter donde detalló cómo está llevando estos días. “Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad”.

Según el portal Page Six, la reunión entre Britney, de 40 años, y Sir Elton John, de 75, ocurrió durante unos días de julio en un estudio de Beverly Hills. A cargo del proceso estuvo Andrew Watt, un productor musical que ha trabajado con un variopinto de artistas que va desde Justin Bieber, pasando por Post Malone, Pearl Jam, Camila Cabello, DJ Snake, entre otros. “Ya la tocaron para la gente de su sello discográfico, y todo el mundo se está volviendo loco. Es tan bueno”, detalló una fuente al mentado medio.

En julio, Britney compartió un clip en sus redes sociales en que se le escucha cantar a capella su hit Baby one more time, de 1998. “No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado”, escribió en esa ocasión. Además, detalló que durante un tiempo tuvo la idea de relanzar una lectura de su antiguo hit, pero que la tutela de su padre lo impidió. “Bueno, he pedido lo que quería durante 14 años... una versión diferente de ‘Baby’ pero que los productores realmente trabajen para mí y lo armen... un comienzo”.

En estos meses, la diva se ha dedicado a reconstruir su vida. Habitualmente comparte registros caseros en sus redes sociales, donde se le ve practicando pasos de baile y otras actividades. En junio contrajo matrimonio con el modelo y actor Sam Asghari (con quien espera un hijo), en un evento a tono de celebridad en el patio de su mansión en California. En la ocasión fue acompañada de personalidades como Madonna (a quien besó en la boca, revisitando el célebre momento que protagonizaron en los MTV Music Awards de 2003), Paris Hilton, Selena Gómez, la actriz Drew Barrymore y hasta por Donatella Versace, quien diseñó su vestido.

El cruce de Britney con Elton John es coherente con el interés del británico por trabajar en nuevas miradas a su música. En agosto de 2021 se dio a conocer el tema Cold Heart, un remix trabajado por los australianos Pnau, que reunió al célebre pianista con la estrella pop del momento, Dua Lipa. Se trata de una pieza de clara vocación pistera que mezcla extractos de canciones como Sacrifice, Rocket Man, Kiss the bride y Where’s the Shoorah?.

Por ello, es probable que la colaboración con Britney recurra a una fórmula similar. En su cuenta de Instagram, el inglés compartió un extracto de la colaboración, en que se escucha a Britney cantar partes de The One, otra canción del pianista inglés, además de una línea del estribillo de Tiny Dancer. Como sea, el misterio se zanja en pocas horas, pero todo parece indicar que el regreso de Britney será en clave de los nuevos tiempos de mezclas apuntando a las redes sociales.