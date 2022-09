The Killers encabeza una nueva versión del festival RockOut en Chile

Es una franquicia que ya tiene un recorrido en Chile y que ha estado centrada en géneros que van del rock de guitarras al pop más actual.

Una parrilla muy nutrida y diversa que vivirá un nuevo capítulo durante este semestre: el festival RockOut vuelve a tierras chilenas luego de su última edición en 2016, con invitados como The Offspring y Rammstein, cuando de alguna forma reemplazó a otro espectáculo histórico, el Maquinaria.

Esta vez el invitado central será el grupo estadounidense The Killers, quienes el año pasado presentaron su álbum Pressure Machine, de acento más acústico y sereno en comparación al resto de su obra, de tintes mucho más expresivos.

También estarán los bielorrusos Molchat Doma, adscritos a una curiosa fórmula post punk, dance y dark rock, y que pasó a principios de abril con singular éxito por el Teatro Caupolicán. El público no paró de bailar y corear casi todos sus tracks, populares algunos de ellos gracias a la plataforma social Tik Tok.

Otra invitada será la cantautora Laura Pergolizzi, LP, también de buen arraigo en el país y que acaba de pasar por la última edición del festival Lollapalooza Chile en marzo pasado en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Hoy está en promoción de su sexto álbum de estudio, Churches, aparecido en 2021.

Otros comensales que dirán presente también son los argentinos Miranda! y Las Ligas Menores, y los chilenos Fother Muckers -que se reunirán recién a fines de este año- y We Are the Grand.

¿Fecha del nuevo RockOut? El 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura. Las entradas salen a la venta desde este martes 6 de septiembre por Puntoticket.