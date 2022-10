Columna de Daniela Lagos: The Old Man: cuando llega la cuenta

Desde que en 2010 Helen Mirren, Morgan Freeman y Bruce Willis protagonizaron la cinta Red (y la convirtieron en un éxito de taquilla), se ha vuelto menos extraño ver a elencos de la segunda y tercera edad al centro de historias de acción, de esas llenas de explosiones, peleas y también tramas más bien ridículas o absurdas, que están ahí sobre todo para justificar las explosiones y peleas, en este caso con el chiste añadido de que es una persona mayor la que está batallando. Eso hasta que apareció The old man.

Estrenado en la plataforma Star+, este thriller de acción pone al centro de su historia a Jeff Bridges (El gran Lebowski). Él interpreta a Dan Chase, un septuagenario viudo, ex agente de la CIA, que ha vivido las últimas tres décadas tratando de no llamar la atención y pasar desapercibido, mientras se mueve por la vida siempre acompañado de sus dos obedientes rottweiler. Pero cuando se enfrenta en su propia casa con un asesino armado con una pistola con silenciador, sabe que su pasado ha llegado a buscarlo y que debe ponerse en marcha.

Así, en una temporada de siete episodios, The old man va de a poco desenvolviendo una historia de espías, traiciones, mentiras y persecuciones, donde no es sólo Chase quien tiene que perder. Y en esa trama, el hecho de que el protagonista esté en la tercera edad no se siente como una fórmula para llamar la atención, sino que un elemento más de una trama que al mismo tiempo que se llena de acción, habla sobre un hombre que empieza a revisar su vida cuando le llega la cuenta de su pasado, y que tiene la edad y la experiencia para responder de una manera distinta a cómo lo haría alguien de la mitad de sus años.

Bridges sorprende en esta nueva faceta de acción, peleando como un treintañero pero cansándose como un setentón, en la que está acompañado por otros buenos actores, partiendo por John Lithgow y los actores que los interpretan a ambos en su versión joven, quienes logran captar sus formas y modismos.

Y si bien no es una serie perfecta, sino que cae en algunos giros que se ven venir desde muy lejos y en usar largos y perfectos momentos de monólogo para ir entregando la información que hace avanzar la trama; también nos entrega episodios entretenidos, bien actuados y deja con ganas de seguir viendo cómo saldrá de esta el ex espía que no sabíamos que estábamos esperando.