“Toma tu medicación”: Gene Simmons responde a los dichos antisemitas de Kayne West

Gene Simmons, el bajista de Kiss, ha respondido a los recientes comentarios antisemitas del rapero Kanye West , diciendo que el rapero debería rodearse de “gente más agradable” e instándolo a tomar medicamentos.

El músico, cuyo nombre real es Chaim Witz, y nacido en Israel, hizo los comentarios durante una entrevista reciente en Piers Morgan Uncensored , donde se le preguntó si cree que los judíos deberían aceptar una disculpa de West por sus recientes arrebatos antisemitas, que provocaron la suspensión de sus cuentas de Instagram y Twitter y generaron críticas generalizadas .

“Por todo lo que he escuchado... suena realmente herido, suena herido, así que está atacando. No soy un doctor. no soy medico No sé mucho sobre Kanye”, continuó. Si hay medicación, respetuosamente insto al señor a que tome la medicación. Si está rodeado de las personas equivocadas, consiga algunas personas más agradables”.

Simmons agregó: “Seamos claros sobre esto: los afroamericanos han sido torturados física, mental y culturalmente durante décadas, siglos, pero estás hablando con personas que han escuchado esta historia y han sido torturados mental y físicamente durante miles de años”.

“Los judíos lo han hecho bien, seamos claros, porque trabajaron para ello. Pero no se engañe: el racismo, el antisemitismo existen uno al lado del otro, y todos somos víctimas de una forma u otra del establecimiento gobernante”.

En las últimas semanas, West ha tenido arrebatos antisemitas culpando a los “medios judíos” y a los “sionistas judíos” por presuntas irregularidades en el podcast de Drink Champs , diciendo que “los judíos se han apropiado de la voz negra” y que “la comunidad judía, especialmente en el industria de la música… nos tomarán y nos ordeñarán hasta que muramos”.

También hizo comentarios antisemitas similares en Fox News , el programa de entrevistas de LeBron James The Shop y durante una entrevista reciente con el presentador de NewsNation Chris Cuomo, donde dijo que “no cree” en el término antisemitismo .