La vida después de la muerte: Depeche Mode retorna con Ghosts again

Depeche Mode vuelve a la escena musical con el lanzamiento de Ghosts again, el primer sencillo de su décimo quinto álbum, Memento mori. El nuevo disco será públicado el próximo 24 de marzo y marcará el primer proyecto de los británicos como dúo, Dave Gahan y Martin Gore, luego del fallecimiento de su tecladista, Andrew Fletcher el año pasado.

En conversación con NME, Gahan señaló que, si bien el álbum lo comenzaron cuando Fletcher estaba vivo, él no grabó ningún material para este. “Él nunca escuchó nada de eso, lo cual es realmente triste para mí porque hay canciones en este disco en las que sé que diría: ‘Esto es lo mejor que hemos tenido en años’. Puedo oír su voz”, dijo. “También puedo escucharlo decir: ‘¡¿Todas las canciones tienen que ser sobre la muerte?!’”

La banda alcanzó el éxito a principio de los años noventa con sus álbumes Music for the Masses (1987) y Violator (1990), discos con los que consolidaron su éxito comercial y se instauraron como los más populares en el género del rock electrónico.

Este álbum marcará el regreso de Depeche Mode luego de seis años y revelará el trabajo de dos años, según sus miembros. El disco fue producido por James Ford con Marta Salogni y su tracklist consta de 12 canciones. El primer adelanto Ghosts again, habla de los temas de la vida después de la muerte, misma temática que aborda el álbum.

“Para mí, Ghosts again simplemente captura este equilibrio perfecto de melancolía y alegría”, dijo Gahan. “No es frecuente que grabemos una canción que no me aburra de escuchar. Estoy emocionado de poder compartirla”, agregó Gore. El lanzamiento del primer sencillo viene acompañado de un video de su legendario colaborado visual Anton Corbijn.

Para promocionar el nuevo álbum, la banda anunció anteriormente un tour que empezará el 23 de marzo de 2023 en Sacramento, California, para luego seguir por ciudades de Estados Unidos y Canadá. Luego retomará el 16 de mayo en Amsterdam, para concluir el 11 de agosto en Oslo.

Revisa el tracklist a continuación

1.My Cosmos Is Mine

2.Wagging Tongue

3.Ghosts Again

4.Don’t Say You Love Me

5.My Favourite Stranger

6.Soul With Me

7.Caroline’s Monkey

8.Before We Drown

9.People Are Good

10.Always You

11.Never Let Me Go

12.Speak To Me