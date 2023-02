Ana Gabriel anuncia retiro de los escenarios luego de ser abucheada en Estados Unidos: “Estoy cansada”

La cantante Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios tras ser abucheada el pasado viernes mientras se presentaba en Los Ángeles, Estados Unidos. La intérprete de Simplemente amigos habría molestado a algunos de sus fanáticos luego de haber dado un discurso refiriéndose a la situación política de países como México, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad cuando se está hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan una libertad total. No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos”, dijo en el escenario.

“Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar”, expresó.

Más tarde en sus redes sociales la mexicana se disculpó con sus asistentes y dijo que la situación la “desequilibro”. En su primer tweet se lee: “A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”.

La noticia de su retiro después de 50 años de carrera, impactó a sus seguidores ya que vino luego del abucheo. “Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar a mi familia de otra manera”.

Aunque no especificó si su retiro será este año al terminar su gira o un tiempo después la mexicana expresó que continuaría entregando su amor y su música en sus próximos shows agendados.