The Brian Jonestown Massacre regresa a Chile en nuevo ciclo de En órbita

Después de siete años, una de las bandas más importantes del rock neopsicodélico, The Brian Jonestown Massacre, regresa por segunda vez a nuestro país para presentarse el 16 de abril en el recientemente estrenado centro de eventos, Basel, ubicado en el Mall Barrio Independencia, a solo pasos de Santiago Centro.

El colectivo de rock, liderado por Anton Newcombe, recientemente, en el 2022, publicaron dos discos, número veinte y veintiuno de su carrera, titulados Fire doesn’t grow on trees y The future is your past. Estas obras las han presentado en diversas giras en varios países del mundo. En su show en Chile, mostrarán parte de estas junto a algunos de sus clásicos.

Este evento es el primero de una serie de conciertos, que está realizando En Órbita, que ya es una plataforma emblemática para la música en Chile, junto al nuevo venue de eventos, Basel, quienes llegaron a entregar una nueva propuesta de sala para eventos de música en vivo, con una ubicación excepcional, servicios indispensables, con 2800 estacionamientos subterráneos, seguridad de primer nivel, entre otras cosas.

The Brian Jonestown Massacre es una agrupación formada en los noventa, tienen más de treinta años de historia, ellos siguen siendo considerados uno de los grupos de rock independiente más importantes del mundo, dado la trayectoria, creatividad, constancia y constantes producciones durante casi todos los años. Actualmente, la agrupación está compuesta por Anton Newcombe, Joel Gion, Collin Hegna, Ricky Maymi, Daniel Allaire, Rob Campanella y Ryan Van Kriedt.

Las entradas para el show se pueden comprar a través del sistema Ticketmaster desde el 28 de febrero, a través de su sitio web. Los precios van desde los $42.000 (preventa) y $45.000 (precio general).