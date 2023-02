Milena Warthon, ganadora de la competencia folclórica de Viña: “Tenía muchos haters, soy un perfil diferente”

Ha bajado hace algunos minutos desde el escenario, donde logró quedarse con el primer lugar de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2023. Pero Milena Warthon Tamariz (22) aún mastica la emoción, ante una competencia que fue particularmente cerrada y tuvo a las chilenas Laia (con Camino) y al mexicano Frank Di (con La última gota), como serios retadores.

“Estoy muy felíz y agradecida, recordando mucho todo lo que me ha llevado hasta aquí”, señala en un costado de la zona de prensa la joven cantautora limeña, quien se llevó hasta su hogar la Gaviota de Plata y un monto de 739 UF (es decir, algo más de US$30.000), gracias a su canción Warmisitay.

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

La artista ha desarrollado una propuesta musical que fusiona el pop y la música andina que viene de su raíz familiar (aunque aclara que habla muy poco de quechua). En su carrera, iniciada en 2017, ha lanzado sencillos como La nena y Agua de amor, además de participar en espacios televisivos como La voz Perú, donde fue parte del equipo liderado por la cantante Eva Ayllón. Así, a Viña del Mar llegó con Warmisitay, una canción lanzada en 2022.

“Está inspirada en mi abuela, Teresa, en un carnaval que ella me enseñó -cuenta-. Nosotros somos del sur y del centro del Perú, de Apurímac, de parte de mi papá, aunque yo nací en Lima, y hay una canción que se llama Puka Polleracha, que significa ‘pollera roja’ en quechua. Entonces de eso se trata la canción, de imaginarme a mi abuelita en el carnaval bailando con la pollerita roja”.

“Pero también es un homenaje a todas las mujeres andinas. Mi abuela para mí es una diosa de los Andes y es libre como el viento, que es como yo quiero ser, tengo la voz de poder cantarlo al mundo. También visibiliza temas como la discriminación y el machismo que era la excusa para ponerlos en la mesa”, agrega.

Agrega que pese a que confiaba en su canción y que notó la buena recepción, no estaba particularmente confiada en la posibilidad del triunfo. “Todos eran muy buenos, hasta los que no eran finalistas eran muy buenos, creo que ha sido una competencia muy reñida, y la Gaviota la merecía cualquiera. Creo que al final ha sido un tema de gustos, y esta vez me tocó a mí”.

Asimismo añadió que durante años ha debido hacer frente a las críticas en redes sociales, en particular de perfiles haters. “Es porque tengo un perfil diferente y el Perú sigue siendo un país un poco conservador, pero la verdad no me importaba porque soy más que todo esto y ahora empieza la verdadera carrera ¿no? es poder cumplir mi sueño, lanzar mi disco y que sea muy exitoso”.

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

La artista añadió que al recibir el galardón recibió palabras de parte de la alcaldesa Macarena Ripamonti. ”Algo muy bonito que me dijo la alcaldesa, que es que creo que no me estoy dando cuenta de lo que estoy significando para mi comunidad, para tantas niñas, para tantas mujeres, realmente creo que las estoy representando de muchas formas. He podido contar mi historia y las de todas ellas en esta linda plataforma”.

Respecto a sus planes a futuro, la artista detalla que “se viene mi disco en mayo que va a incluir Warmisitay y las canciones que he estado sacando y una nueva canción también en marzo, aunque no quiero dar el nombre ¿dónde voy a dejar la Gaviota? yo creo que en la sala porque mi papá no me va a permitir dejarla en mi cuarto, para que cada vez que alguien entre diga ‘ay, mijita’”.