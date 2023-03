Estas son las mejores canciones de músicos ficticios según Rolling Stone

El reciente estreno de la nueva banda ficticia pero con tracks originales, Daisy Jones & The Six, de Amazon Prime fue motivo suficiente para que la revista estadounidense, Rolling Stone, se entusiasmara y clasificara las bandas y artistas falsos en en cine y televisión. “Es un subgénero musical extraño pero a menudo muy atractivo, y este es nuestro intento de averiguar cuáles son las verdaderas mejores canciones de las falsas mejores canciones”, se lee en la publicación.

El listado está compuesto solo por canciones originales; sin presencia de biopics u u otras películas en las que los músicos se interpreten a sí mismos y con actos musicales ficticios genuinos. El top ten los componen bandas y artistas como The Wonders; Lustra ; Jackson Maine and Ally (Nace una estrella); School of Rock y Hannah Montana. Otros destacados a lo largo de la lista son: The Rutles con Cheese And Onions (16), una banda parodia a The Beatles, el film contó con la participación de George Harrison; The Archies con Sugar Sugar (18), una banda bubblegum pop que logró situarse con su sencillo en la cima de la lista de sencillos de Billboard de 1969; 4*TOWN con Nobody Like U (20), un track escrito por Billie Eilish y su hermano para la boy band de la película animada al Oscar de este año, Red.

Daisy Jones & The Six con Look At Us Now (Honeycomb) (30), para Rolling Stone una excepción que llegó al final del tercer capítulo. Interpretada por Billy Dunne (Sam Claflin) y la solista Daisy Jones (Riley Keough), “es la pista con el sonido más descarado de Mac de la serie, particularmente en un solo de guitarra que suena solo unas pocas hebras de ADN extraídas de The Chain. Pero cuando esos dos se inclinan hacia el mismo micrófono e intercambian versos y miradas lujuriosas, puedes imaginar que The Six realmente fueron la banda más grande del mundo por un minuto”, se lee en la reseña.

Top 7 de “50 mejores melodías de músicos inventados”

1. That Thing You Do!, The Wonders

El debut en la dirección de Tom Hanks acerca de una banda sesentera que tiene un solo hit antes de disolverse se queda en la cima del podio. Para Rolling Stone, una canción totalmente convincente. “La canción se reproduce en su totalidad o en parte 11 veces diferentes en la película, y nunca pasa de moda”.

2. Scotty Doesn’t Know, Lustra de Eurotrip

Una canción interpretada por Matt Damon, vocalista de la banda ficiticia Lustra, en la comedia estadounidense Eurotrip protagonizada por Scott Mechlowicz y dirigida por Jeff Schaffer. “Tan grosero como hilarante, esta pepita de estilo Blink-182 es lo suficientemente pegadiza como para haber llegado a la lista de sencillos Hot 100″, escribió Rolling Stone. La canción que habla del engaño de la novie de Scotty entró al puesto 75 de la lista estadounidense.

3. Shallow, Jackson Maine y Ally de Nace una estrella

La canción ganadora de un Oscar y Globo de Oro interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper para Nace una estrella se queda con el tercer puesto. “Al igual que su excelente actuación en la película, la habilidad de Gaga para escribir canciones de pop y rock eleva al personaje más allá de una estrella desconocida con una voz hermosa”, se lee en la nota.

4. 3 Small Words, Josie y the Pussycats

La película basada en el cómic homónimo de Archie Comics trata sobre una banda femenina de rock que firma un contrato de grabación con un sello discográfico en Nueva York. “La película presenta correctamente a las Pussycats con el éxito pop-punk 3 Small Words, escrito por Elfont, Kaplan, Dave Gibbs y Adam Duritz”.

5. It’s Hard Out Here for a Pimp, DJay de Hustle & Flow

Ganadora de un Oscar por Mejor canción original, el track es parte de Ritmo de un sueño. El drama callejero centrado en los sueños y la profundidad de DJay (Terrence Howard) quien, al enterarse de que un antiguo compañero, que es ahora un rapero famoso (Ludacris) regresa a casa para una fiesta especial, decide grabar un demo para entregárselo y así cumplir su sueño de dedicarse al rap.

6. School of Rock, School of Rock

La comedia musical Escuela de rock, dirigida por Richard Linklater y escrita por Mike White, sigue la historia de un guitarrista de rock en apuros Dewey Finn (Jack Black), quien es despedido de su banda y posteriormente se hace pasar por maestro sustituto en una prestigiosa escuela. Ahí, forma una banda de rock con estudiantes y en un concurso de talentos intepretan esta canción.

7. Best of Both World, Hannah Montana

La exitosa serie de televisión protagonizada por Miley Cyrus sigue la vida de una estrella de pop Hannah Montana. “Miley canta el tema, mostrando su enorme rango vocal de pop-rock mientras destaca la doble vida del ídolo adolescente titular que existe fuera del escenario como la aparentemente normal Miley Stewart”, escribió Rolling Stone.

Revisa la lista completa aquí.