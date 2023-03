Andy Serkis: “El monstruo más grande de nuestras vidas es internet”

Vestido con una costosa bata o simplemente con un gorro y chaqueta que lo permiten escabullirse como un chofer cualquiera, David Robey es una presencia intimidante. Gracias a sus contactos, mueve hilos a su antojo y no parece tener límites en su capacidad para hacer el mal utilizando como medio la tecnología, en especial mientras John Luther está en la cárcel.

Un Andy Serkis con el cabello claro y perfectamente afeitado le da vida a ese villano a través de una sólida interpretación en Luther: Cae la noche, la primera película centrada en el detective encarnado por Idris Elba, que se puede ver en Netflix.

Luther. Andy Serkis as David Robey in Luther. Cr. John Wilson/Netflix © 2023

“Estaba un poco preocupado por aceptar este rol, porque es un personaje muy oscuro. Por mi propia salud mental, me preguntaba a mí mismo: ¿realmente quiero pasar por esto?”, dice el británico conectado a un Zoom con Culto.

El actor que le prestó sus movimientos y voz a Gollum en El señor de los anillos y a King Kong en la cinta de 2005 decidió correr el riesgo, como tantas otras veces en su carrera.

“Después de leer el guión pensé: es un personaje muy importante, en el sentido de que (instala) el debate sobre internet y el poder de internet, cuánto lo usamos, cuánto somos adictos a él. Todas estas preguntas que creo que todos nos hemos hecho, pero que al final hemos dejado de hacer. Y esa fue la razón por la que acepté el papel”, explica.

El largometraje escrito por Neil Cross llega como punto final a 12 meses en que su rostro y expresiones han iluminado la pantalla sin necesidad de recurrir a la tecnología que lo catapultó a la fama. Un punto en que, dice, no había reparado hasta ahora.

-Siendo Ud. un pionero del uso de la tecnología en Hollywood, ¿de qué manera esta película lo llevó a reflexionar sobre el lado más retorcido de esta?

Creo que nosotros, como especie, le hemos entregado toda la responsabilidad a la computadora, en gran medida. Puede servir para las mejores cosas del mundo: mantener a la gente en contacto, comunicar verdades, que los médicos puedan operar a alguien del otro lado del mundo. También podría servir para medios muy malos: mentir a gran escala, manipular a la sociedad. Luego está el hackeo, el robo de identidad y todas esas cosas. Es un monstruo muy grande. Y ese es el monstruo de la película, en cierto sentido. David Robey es un reflector de eso. Él es parte del monstruo más grande, el más grande que existe actualmente en nuestras vidas. Y ese es internet.

Foto: Warner Bros.

-Durante el último año Ud. ha aparecido en The Batman, Andor y ahora en esta película de Luther, y en ninguna se ha utilizado la actuación de captura de movimiento. ¿Cómo se siente en esta fase reciente en su carrera?

Es muy divertido; realmente no he pensado en eso. Porque es verdad, no he hecho un rol de captura de rendimiento desde hace un tiempo. Nunca he hecho una distinción entre actuar usando la captura de movimiento, con el traje y las marcas en la cara, y usando vestuario y maquillaje. El proceso de actuación es absolutamente idéntico. Pero supongo que la percepción es diferente y la gente conectó esos roles y pensó: bueno, él no solo interpreta a criaturas. Eso ha sido muy gratificante.

-Warner Bros. confirmó que está trabajando en nuevas películas de El señor de los anillos y aparentemente desean traer de vuelta a Peter Jackson. Si lo contactan, ¿le entusiasmaría retomar su papel como Gollum?

(Se ríe). Por supuesto. Haría cualquier cosa con Peter Jackson, porque él es un visionario, un gran ser humano, y trabajar con él en todos los proyectos que he hecho a lo largo de los años siempre ha sido nada más que una experiencia gozosa.

Foto: The Imaginarium

-Durante la pandemia Ud. hizo una lectura completa de El hobbit. ¿Eso lo volvió a conectar con Tolkien y la Tierra Media?

Sí. Todos queríamos hacer algo para ayudar y contribuir durante la pandemia. Pensé en que, si yo fuera padre en este momento y estuviera encerrado en un espacio pequeño con mis hijos, quisiera que llegara una niñera y me los quitara de las manos por un rato. Entonces sentí que tal vez podía ser un narrador y leer la versión completa de El hobbit de una sola vez. Así que lo hice. Fueron 11 horas, con cuatro descansos de dos minutos. Y después logré recaudar dinero para el Servicio Nacional de Salud, lo cual fue genial.

“Pero me di cuenta de lo increíble que es ese libro. De hecho, fue uno de los primeros libros que leí de niño, lo que fue la razón por la que quería conectarme con otros niños de todo el mundo. Ese era el pensamiento detrás de esto. Luego, como resultado de eso, grabé un audiolibro de El hobbit, luego de El señor de los anillos y ahora de El Silmarillion. Así que de alguna manera provocó una nueva aventura en el mundo de los audiolibros”.