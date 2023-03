Joss Stone: “Al empezar mi carrera me sentí aterrorizada, gran parte del tiempo lloraba por toda la presión”

La inglesa Joss Stone tenía sólo 13 años cuando una presentación que hizo en un show de caridad captó la atención de dos productores cercanos a la discográfica S-Curve. Sorpendidos por su potente voz, hicieron las gestiones para que pudiera viajar a Estados Unidos y mostrar sus talentos al jefe del sello. Dos años después, ya estaba grabando con algunos de los músicos de soul más destacados de ese país.

“Yo era solamente una niña que iba a la escuela y andaba en caballos, y de repente me encontré dentro de un estudio en Estados Unidos con un montón de músicos increíbles. Estaba allí para cantar, y no sabía cómo hacerlo. No tenía idea. Hacía el mejor intento posible porque pensé que sería un trabajo entretenido. Pero no, de verdad no sabía lo que hacía. Ahora siento que sé más, pero no todo”, cuenta a Culto.

El resultado de estas grabaciones fue The soul sessions, un LP compuesto por diez covers en los que la cantante daba a conocer al mundo su potente voz, acompañada por algunos de los músicos del género más talentosos. Las sesiones estuvieron marcadas por una presión inadecuada para una persona tan joven; durante su grabación, Stone cuenta que “me criticaban constantemente todos los días. Así aprendía. No fue como ‘Oh, eres increíble y perfecta’. Mas bien fue como ´lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Hiciste esto mal. No vuelvas a hacer eso’. Fue una fuerte experiencia de aprendizaje. Y mi maestra fue Betty Wright, una no apta para los débiles de corazón”.

Estas críticas también empezaron a llegar desde el público, una vez que el disco fue dado a conocer. Una parte de la crítica elogiaba su potente voz, mientras que otra rechazaba su propuesta musical, viéndola como la última irrupción blanca en un género perteneciente a la población negra. El crítico Dorian Lynskey del periódico británico The Guardian hace la mejor descripción de este fenómeno en su reseña sobre el disco. “¡Vean! Una adolescente blanca de Devon se convierte en la nueva sensación soul de Estados Unidos. ¡Escuchen! Su perfecta recreación del soul de Miami de los años 70. ¡Maravíllense! Con el predecible alboroto que estalla cada vez que una persona blanca ingresa a un género negro”.

Hoy la cantante ve este intenso período como una gran experiencia de aprendizaje, y está dispuesta a celebrarlo. Es por eso que se embarcará este año en una gira que conmemora los 20 años desde el lanzamiento de su album debut, y que puso su nombre en el soul moderno.

La gira es novedosa porque permitirá a los fans elegir las canciones que mejor ilustren estas dos décadas de trayectoria. También incluirá una parada en Chile, dando dos conciertos: uno en el Gran Arena Monticello (8 de abril, entradas disponibles a través de Topticket) y otro en el Teatro Bíobio de Concepción (13 de abril, entradas disponibles a través de Ticketplus). En la antesala de esta visita y ocupada por la maternidad (la conversación comienza un poquito tarde debido a que está cuidando a su segundo hijo), la cantante conversó virtualmente con Culto reflexionando sobre estos inicios tempranos en la actividad musical, y lo que se viene.

-¿Que es lo pueden esperar tus fans en esta nueva visita a Chile?

Creo que los fans pueden esperar verme hacer el mejor intento de resumir los últimos veinte años, eso es lo que intentaré hacer. Hicimos una encuesta online donde los fans podían ir y votar por su canción favorita de cada álbum, así que cuando eventualmente armara el show, pude incluir todo lo que realmente querían. Algunas de las canciones son medleys para que quepan todas; hago un verso, un coro y luego paso a otra porque lamentablemente no pueden caber todas -se ríe-. Realmente espero que lo disfruten.

-¿Como te sentiste al empezar tu carrera, teniendo solo 15 años?

Aterrorizada. Lo primero que recuerdo es haberme sentido aterrorizada todo el tiempo. Yo era solamente una niña que iba a la escuela y andaba en caballos, y repentinamente me encontré dentro de un estudio en Estados Unidos, con un montón de músicos increíbles. Estaba allí para cantar, y no sabía cómo hacerlo. No tenía idea. Hacía el mejor intento posible porque pensé que sería un trabajo entretenido. Pero no, de verdad no sabía lo que hacía. Ahora siento que se más, pero no todo.

-¿Hubo presiones?

Definitivamente. Me daba bastante miedo hacer algo así siendo tan joven. Pero debo decir que igual fue algo bueno, estar bajo tanta presión tan rápidamente en mi vida. A veces pienso que esta instancia fue algo bueno. Estas cosas te hacen caminar por la vida con menos temor. Tuve un bautizo de fuego, todo lo que hacía era así de extremo, no hubo un periodo de prueba.

Di mi primer show en un lugar de Miami llamado Tobacco Road, y estaba repleto por alguna razón, aunque jamás había dado un show antes. Pero la mayoría de la gente tiene comienzos así. Puedes estar tocando a 10, 20 o 50 personas en un pub, pero igual es intenso. Gran parte del tiempo estaba llorando por toda la presión. ¿Pero sabes? Aprendí mucho de aquello. Aprendí que la única cosa que realmente puede pasar es que te puede dar un poco de vergüenza. Realmente eso es lo único que puede pasar.

-¿Cómo ves ahora esa etapa?

¡Es lo que es! Definitivamente no sabía cantar, era una niña, no sabía lo que estaba haciendo, y quizás es algo que no quiero volver a escuchar. Pero mientras a la gente le guste, eso no importa.

-¿Qué es lo que sigue en tu carrera como cantante?

No lo sé. Es difícil decir lo que sigue, tengo un año de gira celebrando los 20 años. Y luego pienso, ¿que es lo que debería hacer para el siguiente álbum? Hay tantas cosas que podrías hacer; hace poco hice una canción con The Shapeshifters que tiene un estilo más parecido a lo que tocarías en los clubes de baile, y amé eso. Nunca me había desenvuelto en ese tipo de música. Eso sería entretenido.

Ahora vivo en Tennessee, y a veces me pregunto “¿Debería hacer algo más cercano al bluegrass, el country y el folk?” No lo sé. Creo que no lo sé, hay demasiadas opciones. Quizás debería preguntárselo a mis fans; quizás ellos debían votar y decidir los pasos a seguir.