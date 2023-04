Muere Seymour Stein, el hombre que descubrió a Madonna y The Ramones

Este lunes, se informó del fallecimiento de Seymour Stein, ejecutivo discográfico cofundador del sello Sire Records. A través de esa etiqueta lanzó la carrera de nombres claves como Madonna, Talking Heads y Los Ramones.

Según confirmó su hija Mandy a la revista Variety, Stein murió este domingo 2 de abril en Los Ángeles a los 80 años víctima del cáncer.

El ejecutivo musical neoyorkinotuvo también aciertos con llevar a bandas británicas a Estados Unidos, como The Cure, Depeche Mode y The Smiths a los Estados Unidos. También tuvo entre su corral a nombres como Lou Reed, The Pretenders, The Replacements, Aphex Twin y muchos más figuran entre los artistas que se beneficiaron del buen ojo de Stein, win-win, quien fue considerado el rey del pop de los 80.

Según recuerda The Guardian, hasta bien entrados los 70 años siguió viajando por todo el mundo en busca de nuevos talentos y sonidos.

«Seymour Stein, te extrañaremos mucho. Siempre fuiste tan amable y solidario con Los Ramones», ha escrito Johnny Ramone en un mensaje en la red social Twitter antes de enviar un mensaje de cariño a la familia del ejecutivo musical. «Las leyendas nunca mueren», ha añadido el guitarrista.