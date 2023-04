Amparo Noguera aterriza en Star Wars junto a los creadores de Historia de un Oso

Pedro Pascal, la gran estrella de The Mandalorian, suma compañía nacional en el universo Star Wars. La productora chilena Punkrobot (Historia de un oso) se anota en el volumen dos de Star Wars: Visions, la serie que reúne diferentes historias realizadas por estudios de animación del mundo y que llegará a la plataforma Disney+ este jueves 4 de mayo.

En el contexto de la edición 2023 de la Star Wars Celebration, que este año se desarrolló en Londres, se reveló que el cortometraje In the stars contará con la voz de Amparo Noguera. La reconocida intérprete de cine, teatro y televisión será parte de ese título junto a Julia Oviedo, Valentina Muhr y Kate Dickie, actriz británica que dio vida a Lysa Arryn en Game of thrones.

“Sin spoilear la historia, se trata de dos hermanas que lo perdieron todo”, señaló el director Gabriel Osorio en el evento. “Su gente, su familia, debido a una invasión imperial”.

Las otras compañías de animación convocadas son Cartoon Saloon (Irlanda), El Guiri (España), Studio Mir (Corea del Sur), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’art Shtajio (Japón), y Triggerfish (Sudáfrica). En esos cortos algunos de los intérpretes que participan son Angelica Huston, Cynthia Erivo, David Diggs, Úrsula Corberó y Luis Tosar.

Mira un adelanto a continuación: