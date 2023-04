¿El error más grande de la era del streaming? La cuestionada decisión de eliminar HBO Max para convertirlo en Max

HBO Max dejará de existir como tal a partir de este año. Luego de debutar en Estados Unidos en mayo de 2020 y arribar a Latinoamérica en junio de 2021, la plataforma confirmó la corta vida de su encarnación actual, dando paso a Max.

Según Warner Bros. Discovery anunció el miércoles pasado, la apuesta consiste en que ese servicio reúna desde Los Soprano y Succession hasta la oferta perteneciente a los canales de TV pago ID, HGTV y Discovery Channel, pasando por los clásicos de TCM y las sagas Harry Potter y El señor de los anillos. Es decir, lo que ya estaba presente en HBO Max, en complemento con la programación de no ficción del tipo Fiebre del oro, Hogares increíbles y Red de mentiras.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery, presentó al servicio como “el lugar al que todos los integrantes de la familia pueden ir para ver exactamente lo que quieren, en cualquier momento”. Si hoy la firma cuenta con cerca de 96 millones de suscriptores en el mundo, la meta es llegar a 130 millones en 2025.

Ese plan tiene como eje eliminar a HBO del nombre de la plataforma, prescindiendo del gran tesoro de la compañía. La elección produjo inmediatas reacciones en el medio. “No puedo explicarte cuán estúpida y destructiva es esta decisión”, disparó el reconocido escritor Don Winslow.

“Estas personas se pagan a sí mismas decenas de millones de dólares y toman las decisiones más tontas. Estás desechando uno de los nombres más reconocibles y prestigiosos en la historia de los medios por la palabra ‘Max’. Brillante”, planteó el comediante Travon Free.

Durante el evento los ejecutivos de Warner Bros Discovery explicaron que buscaban un nombre que convocara a un público más amplio que el que atraían con HBO Max. “A todos nos encanta HBO, y es una marca que se ha construido a lo largo de cinco décadas para señalar tendencias vanguardistas e innovadoras en el entretenimiento para adultos. Pero no es exactamente donde los padres dejarían a sus hijos con más entusiasmo”, planteó JB Perrette, CEO y presidente de Streaming global y juegos de la compañía.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y HBO Max, pasó a la ofensiva y aseguró que “las mismas personas que hoy están preocupadas porque se sacará a HBO del nombre, en muchos casos son las mismas personas que estaban indignadas porque HBO estaba incluido en el nombre de HBO Max”.

Los datos duros otorgan algunos argumentos a favor del cambio. Según mediciones de Nielsen, en Estados Unidos HBO Max sólo representa un 1,3% del visionado de televisión en Estados Unidos, menos de la mitad que Prime Video y menos de una quinta parte que Netflix. ¿Pero por qué Max? “Era corto, apretado. Dice algo universal”, afirmó Perrette.

“Nunca se ha ilustrado más vívidamente el deseo del streaming por la cantidad por sobre la calidad que en la decisión de Warner Bros. Discovery de preferir Max en vez de HBO”, opinó Los Angeles Times, para luego ahondar en el supuesto costado menos ventajoso de la firma que ha ganado premios y aplausos con títulos como Los Soprano, The wire y Game of thrones.

“Aparentemente, los ejecutivos de Warner Bros. Discovery creen que HBO, con su reputación de televisión importante, estaba desalentando a un mercado más amplio. Pero al eliminarlo del ‘nuevo’ streamer, WBD se deshace exactamente de lo que necesita: reconocimiento de nombre”, apuntó.

“Me gusta HBO como marca. Tal vez te guste HBO como marca. WBD apuesta a que seguiremos viendo (y pagando) independientemente de cómo se llame la aplicación. Probablemente tengan razón”, sostuvo Chicago Tribune al indagar en la búsqueda de nuevos públicos de la firma. De todos modos, señaló que el giro “casi parece hostil, como si HBO fuera una carga alrededor para WBD”.

Bloomberg concedió que debido a la “reciente racha de programación de HBO, desde House of the dragon hasta The White Lotus, The last of us y Succession, el momento de la eliminación se siente un poco incómodo”, pero luego se inclinó por una perspectiva más optimista.

“Al separar HBO de Max, Zaslav en efecto restaurará la posición de mercado original de la red como una marca boutique querida para una nueva era”, señaló Bloomberg. “HBO puede representar lo que HBO hace mejor (…) sin tener que ser todo para todas las personas. Ese es un trabajo mucho más adecuado para un servicio llamado Max”, expuso.

Por el momento, HBO se mantendrá sin cambios como un canal de TV pago. Y lo actuales usuarios de HBO Max podrán migrar sin mayores problemas cuando Max esté disponible, a partir del 23 de mayo en Estados Unidos y el último trimestre de 2023 en Latinoamérica. Pero algo parece haberse fracturado sin retorno en el ecosistema de la industria.