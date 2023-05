Escucha a Freddie Mercury cantar Yesterday de The Beatles según la IA

La introducción de la IA ha permitido imaginar diversos escenarios improbables en la realidad, gracias a la capacidad de la tecnología para imitar las voces de artistas vivos o fallecidos. Un reciente ejercicio de un Youtuber imaginó cómo Freddie Mercury, la legendaria voz de Queen, hubiese interpretado Yesterday, la afamada canción de The Beatles.

(AP Photo/Marco Arndt, File)

Sin explicar mucho, el youtuber Hassiel Casañas, colgó el registro en la red. Sorprende como la IA imita con bastante precisión la voz de Mercury e incluso añade algunas de sus inflexiones clásicas. Los arreglos musicales son bastante similares a los de la grabación original de 1965, aunque a ratos por el sonido de guitarra tiene un cierto parecido a Love of my life, del legendario álbum A night at the opera (1975).

Original de Paul McCartney, Yesterday, fue la primera canción que un Beatle grabó solo. En este caso fue solo Macca, con su guitarra acústica, al que luego se le añadió un cuarteto de cuerdas por iniciativa del productor musical, George Martin. Fue incluida en el álbum Help! (1965) y es considerada hasta hoy, una de las canciones más versionadas de las historia de la música popular. Al menos según los datos de la Broadcast Music, Inc. (BMI) y el libro de los records Guiness.

En el último tiempo se han publicado variados cruces de estrellas musicales gracias a la IA. Entre estos, a The Beatles cantando God only knows de los Beach Boys, a Kurt Cobain haciendo lo suyo con Celebrity skin de Hole, entre otros.