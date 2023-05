Muere Andy Rourke, el bajista de The Smiths, a los 59 años

Andy Rourke, el bajista de la afamada banda inglesa The Smiths, ha fallecido a la edad de 59 años debido a un cáncer de páncreas, según ha anunciado en redes sociales su excompañero de la banda británica Johnny Marr.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento”, ha afirmado Marr.

Marr y Rourke eran cercanos desde su niñez. “Éramos mejores amigos, íbamos juntos a todas partes”, escribió Marr. “Cuando teníamos 15 años me mudé a su casa con él y sus tres hermanos y pronto me di cuenta de que mi pareja era una de esas raras personas que absolutamente nadie no quiere. Andy y yo pasamos todo nuestro tiempo estudiando música, divirtiéndonos y trabajando para convertirnos en los mejores músicos que podríamos ser”.

Originalmente, al formarse The Smiths, el puesto de bajista lo ocupó Steve Pomfret, luego reemplazado por Dale Hibbert, quien tocó en el primer show del grupo, pero luego fue reemplazado por Rourke. Ambos ya habían formado una banda anterior de corta duración, Freak Party.

Con la formación definitiva integrada por Rourke, el cantante Morrissey, el guitarrista Marr y el baterista Mike Joyce, The Smiths inició una breve pero influyente carrera discográfica de apenas cuatro años. Con su estilo particular para tocar el bajo, Rourke definió buena parte del sonido del grupo, como se puede escuchar en canciones como This charming man y There is a light that never goes out.

Durante los años de carrera, Rourke luchó contra su adicción a la heroína, lo que le significó su arresto por posesión de drogas en 1986. En ese momento fue expulsado de forma temporal de la banda en 1986, período en que fue reemplazado por Craig Gannon. Pero tiempo después, decidieron darle una oportunidad, así se reintegró y Gannon pasó a ser guitarrista de apoyo ”Empiezas a recibir un montón de dinero y no sabes qué hacer. Empiezas a gastarlo en drogas”, dijo Rourke más tarde.

La banda se separó en 1987, en uno de los quiebres más bullados del rock and roll. En principio Rourke también acompañó como músico a Morrissey en sus primeros años como solista. Pero no todo sería amistad, ya que los siempre peliagudos conflictos por derechos de autor, llevaron a Joyce y Rourke a litigar con Morrissey y Marr en los tribunales hacia 1989.